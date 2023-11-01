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Назначен врио начальника управления по связям со СМИ Администрации президента
Назначен врио начальника управления по связям со СМИ Администрации президента
СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Временное исполнение обязанностей начальника управления по связям со СМИ Администрации президента возложено на Теолину Аршба. 01.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-01T16:55+0300
2023-11-01T16:55+0300
2023-11-01T17:08+0300
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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Временное исполнение обязанностей начальника управления по связям со СМИ Администрации президента возложено на Теолину Аршба.Руководителем Администрации президента 5 сентября этого года был назначен Абесалом Кварчия.
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сухум, абхазия, президент
Назначен врио начальника управления по связям со СМИ Администрации президента
16:55 01.11.2023 (обновлено: 17:08 01.11.2023)
СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Временное исполнение обязанностей начальника управления по связям со СМИ Администрации президента возложено на Теолину Аршба.
Распоряжением Аслана Бжания Ахра Смыр освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Руководителем Администрации президента 5 сентября этого года был назначен Абесалом Кварчия.