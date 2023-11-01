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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231101/naznachen-vrio-nachalnika-upravleniya-po-svyazyam-so-smi-administratsii-prezidenta-1048892312.html
Назначен врио начальника управления по связям со СМИ Администрации президента
Назначен врио начальника управления по связям со СМИ Администрации президента
СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Временное исполнение обязанностей начальника управления по связям со СМИ Администрации президента возложено на Теолину Аршба. 01.11.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Временное исполнение обязанностей начальника управления по связям со СМИ Администрации президента возложено на Теолину Аршба.Руководителем Администрации президента 5 сентября этого года был назначен Абесалом Кварчия.
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сухум, абхазия, президент
сухум, абхазия, президент

Назначен врио начальника управления по связям со СМИ Администрации президента

16:55 01.11.2023 (обновлено: 17:08 01.11.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукЗдание администрации президента.
Здание администрации президента. - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Временное исполнение обязанностей начальника управления по связям со СМИ Администрации президента возложено на Теолину Аршба.
Распоряжением Аслана Бжания Ахра Смыр освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Руководителем Администрации президента 5 сентября этого года был назначен Абесалом Кварчия.
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