https://sputnik-abkhazia.ru/20231101/naznachen-vrio-nachalnika-upravleniya-po-svyazyam-so-smi-administratsii-prezidenta-1048892312.html

Назначен врио начальника управления по связям со СМИ Администрации президента

Назначен врио начальника управления по связям со СМИ Администрации президента

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Временное исполнение обязанностей начальника управления по связям со СМИ Администрации президента возложено на Теолину Аршба. 01.11.2023, Sputnik Абхазия

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2023-11-01T16:55+0300

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в абхазии

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абхазия

президент

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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Временное исполнение обязанностей начальника управления по связям со СМИ Администрации президента возложено на Теолину Аршба.Руководителем Администрации президента 5 сентября этого года был назначен Абесалом Кварчия.

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