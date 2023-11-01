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Такие обстоятельства: Гвинджия о вызовах, стоящих перед Абхазией

Такие обстоятельства: Гвинджия о вызовах, стоящих перед Абхазией

Советник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия в эфире радио Sputnik рассказал о геополитических вызовах, стоящих перед Абхазией. 01.11.2023, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Гвинджия Такие обстоятельства: Гвинджия

Участники круглого стола, который организовал Центр стратегических и экономических исследований, обсудили, с какими новыми геополитическим вызовами столкнулась Абхазия, что следует сегодня предпринимать для собственной безопасности, каковы вероятные сценарии развития международной ситуации. Советник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия был одним из участников круглого стола. Он отметил, что все сегодня разделяют общую тревогу о том, что происходит в мире. "Наши вызовы в кубе. Для больших стран это вызовы, для нас же это на грани экзистенциальной угрозы, потому что мы маленькая страна. И все нападки Запада против России, естественно, отражаются и на нас. Вызывает опасение то, как будет развиваться политическая ситуация в Грузии, не начнется ли конфликт с Грузией", – отметил Гвинджия. Он также подчеркнул, что участники круглого стола отметили, что сегодня очень трудно что-то предсказывать, прогнозировать. "Прозвучало мнение, что Абхазии нужно 100 лет мира. Никакой войны, никакого конфликта! Даже победоносная война – прямая угроза нашей демографии. Здесь у нас мнение единое", – рассказал Максим Гвинджия. Подробности слушайте в аудиофайле.

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