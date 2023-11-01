https://sputnik-abkhazia.ru/20231101/tseny-na-nefteprodukty-v-abkhazii-snizheny-s-1-noyabrya-1048893912.html

Цены на нефтепродукты в Абхазии снижены с 1 ноября

Цены на нефтепродукты в Абхазии снижены с 1 ноября

СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. С 1 ноября в Абхазии снижены цены на нефтепродукты, в частности на бензин АИ-92 — снижение составит порядка 4,5 рубля, сообщила на... 01.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-01T18:10+0300

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абхазия

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топливо

бензин

экономика

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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. С 1 ноября в Абхазии снижены цены на нефтепродукты, в частности на бензин АИ-92 — снижение составит порядка 4,5 рубля, сообщила на совещании с президентом вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Глава государства провел совещание о ходе реализации Государственной Программы "Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2022-2025 годы".С начала 2023 года один литр АИ–92, приобретенный в России участниками рынка Абхазии, в среднем стоил:

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