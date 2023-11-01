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Цены на нефтепродукты в Абхазии снижены с 1 ноября
Цены на нефтепродукты в Абхазии снижены с 1 ноября
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. С 1 ноября в Абхазии снижены цены на нефтепродукты, в частности на бензин АИ-92 — снижение составит порядка 4,5 рубля, сообщила на... 01.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-01T18:10+0300
2023-11-01T18:10+0300
2023-11-01T18:28+0300
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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. С 1 ноября в Абхазии снижены цены на нефтепродукты, в частности на бензин АИ-92 — снижение составит порядка 4,5 рубля, сообщила на совещании с президентом вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Глава государства провел совещание о ходе реализации Государственной Программы "Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2022-2025 годы".С начала 2023 года один литр АИ–92, приобретенный в России участниками рынка Абхазии, в среднем стоил:
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абхазия, топливо, бензин, экономика
абхазия, топливо, бензин, экономика
Цены на нефтепродукты в Абхазии снижены с 1 ноября
18:10 01.11.2023 (обновлено: 18:28 01.11.2023)
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. С 1 ноября в Абхазии снижены цены на нефтепродукты, в частности на бензин АИ-92 — снижение составит порядка 4,5 рубля, сообщила на совещании с президентом вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Глава государства провел совещание о ходе реализации Государственной Программы "Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2022-2025 годы".
С начала 2023 года один литр АИ–92, приобретенный в России участниками рынка Абхазии, в среднем стоил:
в феврале-марте 33,50 – 35,0 рублей;
в апреле 40,0 – 41,60 рублей;
в июле-августе до 51 – 52 рубля.