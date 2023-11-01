https://sputnik-abkhazia.ru/20231101/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-grazhdan-primenivshikh-nasilie-k-militsioneram-1048882320.html
Возбуждено уголовное дело в отношении граждан, применивших насилие к милиционерам
Возбуждено уголовное дело в отношении граждан, применивших насилие к милиционерам
СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении жителей столицы, применивших насилие к милиционерам, сообщила пресс-служба... 01.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-01T11:30+0300
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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении жителей столицы, применивших насилие к милиционерам, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Вечером в тот же день правонарушителей пытались задержать во дворе многоквартирного дома на улице Чалмаз в Сухуме. Сопротивление милиционерам оказала группа лиц из 50 человек. Позже там был задержан Нестор Джопуа. Граждане Киркинадзе И.В., Джинджолия Д.Д., Лабжания Л.Р. и Сабекия А.Д. попытались помешать сотрудникам милиции увезти задержанного, в результате чего нанесли значительный материальный ущерб правоохранителям.Дело возбуждено в отношении Астамура Сабекия, Павла Теребова, Нестора Джопуа, Т.Б. Дарсалия, И.В. Киркинадзе, Д.Д.Джинджолия, Л.Р. Лабжания. Решением Сухумского суда Лабжания, Сабекия, Дарсалия и Джинджолия заключены под стражу. Органом предварительного расследования в Сухумский городской суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Нестора Джопуа.
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генеральная прокуратура абхазии, прокуратура г. сухум, абхазия, мвд абхазии, сухум
генеральная прокуратура абхазии, прокуратура г. сухум, абхазия, мвд абхазии, сухум
СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении жителей столицы, применивших насилие к милиционерам, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
23 октября сотрудники милиции попытались задержать Астамура Сабекия, у которого истекло время отсрочки исполнения административного наказания. Сабекия был с Павлом Теребовым, к ним присоединилась еще группа лиц, которые начали драку и оказали сопротивления правоохранителям.
Вечером в тот же день правонарушителей пытались задержать во дворе многоквартирного дома на улице Чалмаз в Сухуме. Сопротивление милиционерам оказала группа лиц из 50 человек.
Позже там был задержан Нестор Джопуа. Граждане Киркинадзе И.В., Джинджолия Д.Д., Лабжания Л.Р. и Сабекия А.Д. попытались помешать сотрудникам милиции увезти задержанного, в результате чего нанесли значительный материальный ущерб правоохранителям.
Дело возбуждено в отношении Астамура Сабекия, Павла Теребова, Нестора Джопуа, Т.Б. Дарсалия, И.В. Киркинадзе, Д.Д.Джинджолия, Л.Р. Лабжания. Решением Сухумского суда Лабжания, Сабекия, Дарсалия и Джинджолия заключены под стражу. Органом предварительного расследования в Сухумский городской суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Нестора Джопуа.