https://sputnik-abkhazia.ru/20231101/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-grazhdan-primenivshikh-nasilie-k-militsioneram-1048882320.html

Возбуждено уголовное дело в отношении граждан, применивших насилие к милиционерам

Возбуждено уголовное дело в отношении граждан, применивших насилие к милиционерам

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении жителей столицы, применивших насилие к милиционерам, сообщила пресс-служба... 01.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-01T11:30+0300

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СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении жителей столицы, применивших насилие к милиционерам, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Вечером в тот же день правонарушителей пытались задержать во дворе многоквартирного дома на улице Чалмаз в Сухуме. Сопротивление милиционерам оказала группа лиц из 50 человек. Позже там был задержан Нестор Джопуа. Граждане Киркинадзе И.В., Джинджолия Д.Д., Лабжания Л.Р. и Сабекия А.Д. попытались помешать сотрудникам милиции увезти задержанного, в результате чего нанесли значительный материальный ущерб правоохранителям.Дело возбуждено в отношении Астамура Сабекия, Павла Теребова, Нестора Джопуа, Т.Б. Дарсалия, И.В. Киркинадзе, Д.Д.Джинджолия, Л.Р. Лабжания. Решением Сухумского суда Лабжания, Сабекия, Дарсалия и Джинджолия заключены под стражу. Органом предварительного расследования в Сухумский городской суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Нестора Джопуа.

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