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Часть Сухума останется без воды в пятницу 3 ноября
Часть Сухума останется без воды в пятницу 3 ноября
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ на улице Чачба. 02.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-02T19:50+0300
2023-11-02T19:50+0300
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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Часть Сухума останется без воды в пятницу, 3 ноября, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала". Подача воды прекратится в 01:00 и возобновится в 13:00. Отключение затронет Новый район, улицу, Эшба, Старый поселок, ВИЭМ, район Маяка, рынка, вокзала, центральную часть города.
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абхазия, новости, сухум, водоснабжение
абхазия, новости, сухум, водоснабжение
Часть Сухума останется без воды в пятницу 3 ноября
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ на улице Чачба.
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Часть Сухума останется без воды в пятницу, 3 ноября, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".
Подача воды прекратится в 01:00 и возобновится в 13:00.
Отключение затронет Новый район, улицу, Эшба, Старый поселок, ВИЭМ, район Маяка, рынка, вокзала, центральную часть города.