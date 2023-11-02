https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-pyatnitsu-3-noyabrya-1048912709.html

Часть Сухума останется без воды в пятницу 3 ноября

Часть Сухума останется без воды в пятницу 3 ноября

Неудобства связаны с проведением ремонтных работ на улице Чачба. 02.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Часть Сухума останется без воды в пятницу, 3 ноября, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала". Подача воды прекратится в 01:00 и возобновится в 13:00. Отключение затронет Новый район, улицу, Эшба, Старый поселок, ВИЭМ, район Маяка, рынка, вокзала, центральную часть города.

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