https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/deputaty-parlamenta-vnesli-izmeneniya-v-byudzhet-pensionnogo-fonda-1048903168.html

Депутаты Парламента внесли изменения в бюджет Пенсионного фонда

Депутаты Парламента внесли изменения в бюджет Пенсионного фонда

Размер дефицита составит 53,6 миллиона рублей, он будет профинансирован из остатка средств фонда на 1 января 2023 года. 02.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-02T11:39+0300

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Народного Собрания Абхазии внесли изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2023 год.Общий объем доходов фонда был утвержден в размере 1,48 миллиарда рублей, общий объем расходов – 1,53 миллиарда. Таким образом, дефицит составит 53,6 миллиона, источником финансирования станет остаток денежных средств фонда на 1 января 2023 года. Ранее, 28 сентября, бюджет фонда был принят парламентариями в первом чтении. Уточнялось, что 25 миллионов рублей пойдет на возмещение излишних российских пенсий, неправомочно полученных жителями Абхазии, не регистрировавшими факты смерти родственников-пенсионеров заблаговременно.

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