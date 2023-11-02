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Джансух Нанба назначен первым вице-премьером Абхазии

Джансух Нанба назначен первым вице-премьером Абхазии

С апреля 2020 года по конец октября 2023 года должность первого вице-премьера республики занимал Беслан Джопуа. 02.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-02T09:49+0300

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Джансух Нанба назначен первым вице-премьером Абхазии, сообщает пресс-служба президента республики. Джансух Нанба родился 6 декабря 1983 года в Сухуме. В 2005 году окончил с отличием экономический факультет Кубанского государственного университета по специальности "мировая экономика". В 2009 году окончил аспирантуру Кубанского госуниверситета по специальности "мировая экономика", Нанба была присвоена ученая степень кандидата экономических наук.Джансух Нанба ранее занимал должность начальника Управления казначейства Абхазии. С апреля 2018 до апреля 2020 был вице-премьером, министром финансов. С апреля 2020 года по май 2021 года занимал должность заместителя руководителя Администрации президента. С августа 2022 года по сентябрь 2023 года был руководителем Администрации президента Абхазии.

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