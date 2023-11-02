https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/ekonomist-rasskazal-o-prichinakh-inflyatsii-i-vozmozhnykh-srokakh-ee-snizheniya--1048905963.html

Экономист рассказал о причинах инфляции и возможных сроках ее снижения

Экономист рассказал о причинах инфляции и возможных сроках ее снижения

Руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников в интервью радио Sputnik рассказал, с чем связана инфляция в... 02.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-02T16:36+0300

2023-11-02T16:36+0300

2023-11-02T16:38+0300

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Экономист о причинах инфляции Экономист о причинах инфляции

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что цены растут быстрее, чем ожидалось, в связи с этим она объяснила, почему ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовых. По ее словам, ценовая динамика последних месяцев в два раза превысила ожидания. Что происходит с ценами на товары, почему они растут и какие меры предпринимает Центробанк России для снижения инфляции, рассказал руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников. "Пока Центральный банк повысил прогноз до 7,5 процентов годовой инфляции. Не исключено, что она может повыситься в пределах 8. На будущий год мы ожидаем снижение цен до 4,5-5 процентов в годовом выражении. Кое-какие подвижки есть, и те факторы, которые влияют на динамику инфляции, как фактор ослабления рубля, начинают потихоньку слабеть. Рубль сейчас уверенно находится в коридоре 90-95 рублей за доллар и имеет все шансы уйти в начале года в коридор 85-90 рублей. Это уже другая экономическая реальность для многих промышленных предприятий", – сказал Масленников. Эксперт считает, что шансы на снижение инфляции есть, но очень важен баланс действий ЦБ и правительства России, чтобы не перестимулировать экономику бюджетными и не придать дополнительный импульс инфляционному давлению. "Обнадеживать себя тем, что однажды в ночь с понедельника на вторник все изменится к всеобщему счастью, было бы нечестно. Пока рост цен будет продолжаться, по крайней мере до января-февраля. И достаточно выраженно... Но это и вопрос сезонный, потому что грядут праздники, у нас всегда дорожает икра и красная рыба, есть сильные ценовые скачки по сезонным фруктам и овощам, есть и проблемы по куриному мясу. С другой стороны, снизились цены на бензин. Это показывает, что у регуляторов, как у ЦБ, так и у правительства, все-таки может получиться некое притормаживание ценового давления", – отметил собеседник. Масленников советует относиться осторожно к собственным финансам, в режиме легкой экономии, так как пока расслабляться не стоит. Слушайте подкаст.

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