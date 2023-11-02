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Изменения в закон о правовом положении иностранцев в Абхазии приняты в первом чтении
Изменения в закон о правовом положении иностранцев в Абхазии приняты в первом чтении
Ранее изменения были рассмотрены на заседании парламентского комитета по государственно-правовой политике, в котором приняли участие министр юстиции Абхазии... 02.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-02T13:58+0300
2023-11-02T13:58+0300
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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Парламента приняли проект закона о внесении изменений в закон "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия" в первом чтении.Проект предусматривает упорядочение, более четкое разъяснение отдельных норм действующего закона, а также устранение существующих пробелов в данной сфере законодательства. Так, документ предлагает внесение поправок в статьи 10 и 34 действующего закона, а именно, увеличить срок действия выданного вида на жительство с пяти до десяти лет и установить перечень документов, выдаваемых паспортным управлением МВД и его территориальными подразделениями, подтверждающих постоянное проживание иностранцев в республике в течение необходимого количества лет.
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Изменения в закон о правовом положении иностранцев в Абхазии приняты в первом чтении
13:58 02.11.2023 (обновлено: 14:32 02.11.2023)
Ранее изменения были рассмотрены на заседании парламентского комитета по государственно-правовой политике, в котором приняли участие министр юстиции Абхазии Анри Барциц, уполномоченный по правам человека Анас Кишмария, представители МВД.
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Парламента приняли проект закона о внесении изменений в закон "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия" в первом чтении.
Проект предусматривает упорядочение, более четкое разъяснение отдельных норм действующего закона, а также устранение существующих пробелов в данной сфере законодательства.
Так, документ предлагает внесение поправок в статьи 10 и 34 действующего закона, а именно, увеличить срок действия выданного вида на жительство с пяти до десяти лет и установить перечень документов, выдаваемых паспортным управлением МВД и его территориальными подразделениями, подтверждающих постоянное проживание иностранцев в республике в течение необходимого количества лет.