https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/pochti-20-gektarov-sukhostoya-zagorelis-v-ochamchyrskom-rayone-1048902403.html

Почти 20 гектаров сухостоя загорелось в Очамчырском районе

Почти 20 гектаров сухостоя загорелось в Очамчырском районе

В пожаре, затронувшем и частные сельхозугодия, никто не пострадал. 02.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-02T10:43+0300

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Сухостой загорелся в районе села Баслаху Очамчырского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 14:26 среды, 1 ноября. На место выехали два пожарных расчета ПСЧ Очамчыры.Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/chastnyy-dom-zagorelsya-v-sele-ldzaa-1048800191.html

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