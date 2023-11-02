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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Почти 20 гектаров сухостоя загорелось в Очамчырском районе
Почти 20 гектаров сухостоя загорелось в Очамчырском районе
В пожаре, затронувшем и частные сельхозугодия, никто не пострадал. 02.11.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Сухостой загорелся в районе села Баслаху Очамчырского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 14:26 среды, 1 ноября. На место выехали два пожарных расчета ПСЧ Очамчыры.Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/chastnyy-dom-zagorelsya-v-sele-ldzaa-1048800191.html
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Почти 20 гектаров сухостоя загорелось в Очамчырском районе

10:43 02.11.2023 (обновлено: 11:20 02.11.2023)
© Foto / МЧС АбхазииПочти 20 гектаров сухостоя загорелись в Очамчырском районе
Почти 20 гектаров сухостоя загорелись в Очамчырском районе - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2023
© Foto / МЧС Абхазии
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В пожаре, затронувшем и частные сельхозугодия, никто не пострадал.
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Сухостой загорелся в районе села Баслаху Очамчырского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Огонь распространился на территории площадью почти в 20 гектаров, охватил и частные сельхозугодия.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 14:26 среды, 1 ноября. На место выехали два пожарных расчета ПСЧ Очамчыры.
Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.
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