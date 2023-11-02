https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/posrednik-bartsits-o-garmonizatsii-zakonodatelstva-rossii-i-abkhazii-v-sfere-standartizatsii--1048883962.html
Посредник: Барциц о гармонизации законодательства России и Абхазии в сфере стандартизации
Посредник: Барциц о гармонизации законодательства России и Абхазии в сфере стандартизации
Зампредседателя Госкомитета Абхазии по стандартам, энергетическому и техническому надзору Гурам Барциц в программе "Посредник" на радио Sputnik. 02.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-02T12:16+0300
2023-11-02T12:16+0300
2023-11-02T12:16+0300
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Посредник: Барциц о гармонизации законодательства России и Абхазии в сфере стандартизации
Посредник: Барциц о гармонизации законодательства России и Абхазии в сфере стандартизации
Заседание рабочей группы по гармонизации законодательств Абхазии и России прошло в Москве 17 октября. В нем среди представителей многих ведомств страны принимало участие и руководство Госстандарта. Зампредседателя Госкомитета Абхазии по стандартам, энергетическому и техническому надзору Гурам Барциц в интервью радио Sputnik рассказал о работе над законодательством совместно с российскими коллегами, а также о результатах проверок, которые проводят сотрудники службы. "В соответствии со статьей 52 договора об Евразийском экономическом союзе решением совета Евразийской экономической комиссии упрощается порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза продуктов, подлежащие обязательной оценке. Допустим из Средней Азии, Белоруссии товарная продукция будет поступать в Абхазию, не все продукты обязательны к сертификации", - рассказал Барциц. Отдел потребительского надзора Госстандарта Абхазии за 6 месяцев 2023 года выявил просроченную продукцию на сумму более 350 тысяч рублей. Среди конфиската было также детское питание, сообщил замглавы ведомства.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, посредник, госстандарт абхазии, аудио
подкасты, абхазия, посредник, госстандарт абхазии, аудио
Посредник: Барциц о гармонизации законодательства России и Абхазии в сфере стандартизации
Зампредседателя Госкомитета Абхазии по стандартам, энергетическому и техническому надзору Гурам Барциц в программе "Посредник" на радио Sputnik.
Заседание рабочей группы по гармонизации законодательств Абхазии и России прошло в Москве 17 октября. В нем среди представителей многих ведомств страны принимало участие и руководство Госстандарта. Зампредседателя Госкомитета Абхазии по стандартам, энергетическому и техническому надзору Гурам Барциц в интервью радио Sputnik рассказал о работе над законодательством совместно с российскими коллегами, а также о результатах проверок, которые проводят сотрудники службы.
"В соответствии со статьей 52 договора об Евразийском экономическом союзе решением совета Евразийской экономической комиссии упрощается порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза продуктов, подлежащие обязательной оценке. Допустим из Средней Азии, Белоруссии товарная продукция будет поступать в Абхазию, не все продукты обязательны к сертификации", - рассказал Барциц.
Отдел потребительского надзора Госстандарта Абхазии за 6 месяцев 2023 года выявил просроченную продукцию на сумму более 350 тысяч рублей. Среди конфиската было также детское питание, сообщил замглавы ведомства.
Подробности слушайте в аудиофайле
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