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Разработано приложение для планирования маршрута в новые российские регионы
Разработано приложение для планирования маршрута в новые российские регионы
Благодаря приложению водители могут оперативно получать информацию о времени в пути до пункта пропуска и о том, сколько времени займет пограничный контроль. 02.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-02T17:16+0300
2023-11-02T17:16+0300
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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Минтранс России и "Росгранстрой" разработали мобильное приложение, которые поможет выбрать оптимальный маршрут при поездке в новые российские регионы. Об этом сообщается на сайте "Росгранстроя"."Время в пути" работает на телефонах на базе операционной системы Android. Благодаря ему водители получают актуальную информацию о времени проезда до того или иного пункта пропуска на административных границах Ростовской области с ДНР и ЛНР и Республики Крым с Херсонской областью.Это стало возможным благодаря внедрению системы мониторинга, в рамках которой на КПП Весело-Вознесенка, Матвеев Курган, Шрамко-Ульяновское, Куйбышево, Донецк , Новошахтинск, Джанкой и Армянск и на дорогах к ним были установлены камеры, детекторы транспорта и табло информации. Скачать приложение можно на официальном сайте "Росгранстроя" или в официальном Telegram-канале организации.
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россия, новости, днр, лнр, крым, херсон
россия, новости, днр, лнр, крым, херсон
Разработано приложение для планирования маршрута в новые российские регионы
17:16 02.11.2023 (обновлено: 17:28 02.11.2023)
Благодаря приложению водители могут оперативно получать информацию о времени в пути до пункта пропуска и о том, сколько времени займет пограничный контроль.
СУХУМ, 2 ноя – Sputnik.
Минтранс России и "Росгранстрой" разработали мобильное приложение, которые поможет выбрать оптимальный маршрут при поездке в новые российские регионы. Об этом сообщается
на сайте "Росгранстроя".
"Время в пути" работает на телефонах на базе операционной системы Android. Благодаря ему водители получают актуальную информацию о времени проезда до того или иного пункта пропуска на административных границах Ростовской области с ДНР и ЛНР и Республики Крым с Херсонской областью.
Это стало возможным благодаря внедрению системы мониторинга, в рамках которой на КПП Весело-Вознесенка, Матвеев Курган, Шрамко-Ульяновское, Куйбышево, Донецк , Новошахтинск, Джанкой и Армянск и на дорогах к ним были установлены камеры, детекторы транспорта и табло информации.
Скачать приложение можно на официальном сайте "Росгранстроя" или в официальном Telegram-канале
организации.