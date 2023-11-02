https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/razrabotano-prilozhenie-dlya-planirovaniya-marshruta-v-novye-rossiyskie-regiony-1048911171.html

Разработано приложение для планирования маршрута в новые российские регионы

Разработано приложение для планирования маршрута в новые российские регионы

Благодаря приложению водители могут оперативно получать информацию о времени в пути до пункта пропуска и о том, сколько времени займет пограничный контроль. 02.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-02T17:16+0300

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СУХУМ, 2 ноя – Sputnik. Минтранс России и "Росгранстрой" разработали мобильное приложение, которые поможет выбрать оптимальный маршрут при поездке в новые российские регионы. Об этом сообщается на сайте "Росгранстроя"."Время в пути" работает на телефонах на базе операционной системы Android. Благодаря ему водители получают актуальную информацию о времени проезда до того или иного пункта пропуска на административных границах Ростовской области с ДНР и ЛНР и Республики Крым с Херсонской областью.Это стало возможным благодаря внедрению системы мониторинга, в рамках которой на КПП Весело-Вознесенка, Матвеев Курган, Шрамко-Ульяновское, Куйбышево, Донецк , Новошахтинск, Джанкой и Армянск и на дорогах к ним были установлены камеры, детекторы транспорта и табло информации. Скачать приложение можно на официальном сайте "Росгранстроя" или в официальном Telegram-канале организации.

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