https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/takie-obstoyatelstva-agrba-i-malandziya-o-razvitii-platezhnoy-sistemy-abkhazii--1048891100.html

Такие обстоятельства: Агрба и Маландзия о развитии платежной системы Абхазии

Такие обстоятельства: Агрба и Маландзия о развитии платежной системы Абхазии

Директор IT-департамента Банка Абхазии Адгур Агрба и начальник отдела сопровождения банковских информационных систем Тимур Маландзия в эфире радио Sputnik... 02.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-02T13:46+0300

2023-11-02T13:46+0300

2023-11-02T14:32+0300

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Такие обстоятельства: Агрба и Маландзия о развитии платежной системы Абхазии Такие обстоятельства: Агрба и Маландзия о развитии платежной системы Абхазии

Что такое национальная платежная система? Какова роль Банка Абхазии в национальной платежной системе и насколько она безопасна? Какие новые продукты вскоре будут внедрены и как ведется взаимодействие с банками России? Об этом подробнее слушайте в подкасте.

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