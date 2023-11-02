https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/takie-obstoyatelstva-agrba-i-malandziya-o-razvitii-platezhnoy-sistemy-abkhazii--1048891100.html
Такие обстоятельства: Агрба и Маландзия о развитии платежной системы Абхазии
Такие обстоятельства: Агрба и Маландзия о развитии платежной системы Абхазии
Директор IT-департамента Банка Абхазии Адгур Агрба и начальник отдела сопровождения банковских информационных систем Тимур Маландзия в эфире радио Sputnik... 02.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-02T13:46+0300
2023-11-02T13:46+0300
2023-11-02T14:32+0300
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Такие обстоятельства: Агрба и Маландзия о развитии платежной системы Абхазии
Такие обстоятельства: Агрба и Маландзия о развитии платежной системы Абхазии
Что такое национальная платежная система? Какова роль Банка Абхазии в национальной платежной системе и насколько она безопасна? Какие новые продукты вскоре будут внедрены и как ведется взаимодействие с банками России? Об этом подробнее слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, банки, национальный банк абхазии, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, банки, национальный банк абхазии, аудио
Такие обстоятельства: Агрба и Маландзия о развитии платежной системы Абхазии
13:46 02.11.2023 (обновлено: 14:32 02.11.2023)
Директор IT-департамента Банка Абхазии Адгур Агрба и начальник отдела сопровождения банковских информационных систем Тимур Маландзия в эфире радио Sputnik рассказали, как совершенствуется платежная система страны.
Что такое национальная платежная система? Какова роль Банка Абхазии в национальной платежной системе и насколько она безопасна? Какие новые продукты вскоре будут внедрены и как ведется взаимодействие с банками России?
Об этом подробнее слушайте в подкасте
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