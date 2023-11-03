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Главный четверг: Аджба о работе Собрания депутатов Пицунды

Главный четверг: Аджба о работе Собрания депутатов Пицунды

Глава Собрания депутатов города Пицунды Мурат Аджба в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 03.11.2023, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Аджба о работе Собрания депутатов Пицунды Главный четверг: Аджба о работе Собрания депутатов Пицунды

Об ожиданиях от зимнего турсезона и о взаимодействии местного Собрания депутатов с населением и властью в интервью радио Sputnik рассказал глава Собрания Мурат Аджба. По его словам, летний туристический сезон выдался хорошим для Пицунды, несмотря на сильное наводнение, случившееся в начале лета. "Сейчас тоже есть туристы. В новогодние праздники у нас немало отдыхающих. В основном у нас все объекты работают летом, но многие бизнесмены уже адаптировались и переходят на зимние виды отдыха – многие при отелях строят бассейны, сауны, бани. Потихоньку они начинают заполнять нишу для зимнего отдыха", – рассказал Аджба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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