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Главный четверг: Аджба о работе Собрания депутатов Пицунды
Главный четверг: Аджба о работе Собрания депутатов Пицунды
Глава Собрания депутатов города Пицунды Мурат Аджба в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 03.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-03T11:46+0300
2023-11-03T11:46+0300
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Главный четверг: Аджба о работе Собрания депутатов Пицунды
Главный четверг: Аджба о работе Собрания депутатов Пицунды
Об ожиданиях от зимнего турсезона и о взаимодействии местного Собрания депутатов с населением и властью в интервью радио Sputnik рассказал глава Собрания Мурат Аджба. По его словам, летний туристический сезон выдался хорошим для Пицунды, несмотря на сильное наводнение, случившееся в начале лета. "Сейчас тоже есть туристы. В новогодние праздники у нас немало отдыхающих. В основном у нас все объекты работают летом, но многие бизнесмены уже адаптировались и переходят на зимние виды отдыха – многие при отелях строят бассейны, сауны, бани. Потихоньку они начинают заполнять нишу для зимнего отдыха", – рассказал Аджба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, главный четверг, абхазия, пицунда, аудио
Главный четверг: Аджба о работе Собрания депутатов Пицунды
11:46 03.11.2023 (обновлено: 13:15 03.11.2023)
Глава Собрания депутатов города Пицунды Мурат Аджба в программе "Главный четверг" на радио Sputnik.
Об ожиданиях от зимнего турсезона и о взаимодействии местного Собрания депутатов с населением и властью в интервью радио Sputnik рассказал глава Собрания Мурат Аджба.
По его словам, летний туристический сезон выдался хорошим для Пицунды, несмотря на сильное наводнение, случившееся в начале лета.
"Сейчас тоже есть туристы. В новогодние праздники у нас немало отдыхающих. В основном у нас все объекты работают летом, но многие бизнесмены уже адаптировались и переходят на зимние виды отдыха – многие при отелях строят бассейны, сауны, бани. Потихоньку они начинают заполнять нишу для зимнего отдыха", – рассказал Аджба.
Подробности слушайте в аудиофайле
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