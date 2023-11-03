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Назначен новый зампредседателя СГБ
Назначен новый зампредседателя СГБ
Соответствующий указ президент Аслан Бжания подписал в пятницу, 3 ноября. 03.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-03T20:04+0300
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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Новым заместителем председателя Службы госбезопасности Абхазии назначен Саид Зухба. "Назначить подполковника Зухба Саида Валериановича заместителем председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия", - говорится в указе. Саид Зухба родился 16 октября 1985 года в Очамчыре. В 2007 году окончил юридический факультет АГУ. Работает в органах государственной безопасности Абхазии с 2009 года.
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абхазия, новости
Назначен новый зампредседателя СГБ
20:04 03.11.2023 (обновлено: 20:20 03.11.2023)
Соответствующий указ президент Аслан Бжания подписал в пятницу, 3 ноября.
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Новым заместителем председателя Службы госбезопасности Абхазии назначен Саид Зухба.
"Назначить подполковника Зухба Саида Валериановича заместителем председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия", - говорится в указе.
Саид Зухба родился 16 октября 1985 года в Очамчыре. В 2007 году окончил юридический факультет АГУ.
Работает в органах государственной безопасности Абхазии с 2009 года.