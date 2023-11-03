https://sputnik-abkhazia.ru/20231103/naznachen-novyy-zampredsedatelya-sgb-1048927880.html

Назначен новый зампредседателя СГБ

Назначен новый зампредседателя СГБ

Соответствующий указ президент Аслан Бжания подписал в пятницу, 3 ноября. 03.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Новым заместителем председателя Службы госбезопасности Абхазии назначен Саид Зухба. "Назначить подполковника Зухба Саида Валериановича заместителем председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия", - говорится в указе. Саид Зухба родился 16 октября 1985 года в Очамчыре. В 2007 году окончил юридический факультет АГУ. Работает в органах государственной безопасности Абхазии с 2009 года.

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