https://sputnik-abkhazia.ru/20231103/politolog-dlya-ssha-ukraina---lakomyy-kusochek-1048921503.html
Политолог: для США Украина – лакомый кусочек
Политолог: для США Украина – лакомый кусочек
В нижней палате конгресса США одобрили законопроект о выделении помощи Израилю без упоминания Украины. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал доктор... 03.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-03T13:45+0300
2023-11-03T13:45+0300
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Политолог: США не откажутся от помощи Украине
Политолог: США не откажутся от помощи Украине
Палата представителей конгресса США, контролируемая республиканцами, одобрила законопроект о выделении помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов, поддержка Украины в документе не упоминается.Лидер демократов в сенате Чак Шумер еще до нынешнего голосования заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, в котором нет пункта о выделении помощи Украине, и вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу. Резко против принятия законопроекта республиканцев в его нынешнем виде выступает и Белый дом.В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что в США не откажутся от помощи Украине."Скорее всего, после 17 ноября <…> (в сенате, – ред.) рассмотрят вопрос реальной помощи Украине, поэтому не надо думать, что Украина останется без финансовой и военной помощи. Для них Украина представляет собой очень лакомый кусок. Не только для самого (президента США Джо) Байдена – потому что затронуты его личные, семейные дела. Но и демократы, и республиканцы проголосуют за финансовую помощь Украине. Вот в этом я абсолютно не сомневаюсь. Да, есть понимание, что на первом месте у них Израиль. Но Байден же ранее сказал об исключительности американцев и о конфликтах, которые являются серьезной инвестиционной статьей бюджета США. Это, конечно, кошмар, кощунство. Тем не менее он сказал так, как есть на самом деле", – отметил Александр Гусев.Палата представителей конгресса США, контролируемая республиканцами, одобрила законопроект о выделении помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов. Поддержка Украины в документе не упоминается.
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Политолог: для США Украина – лакомый кусочек
13:45 03.11.2023 (обновлено: 13:47 03.11.2023)
В нижней палате конгресса США одобрили законопроект о выделении помощи Израилю без упоминания Украины. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Палата представителей конгресса США, контролируемая республиканцами, одобрила
законопроект о выделении помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов, поддержка Украины в документе не упоминается.
Лидер демократов в сенате Чак Шумер еще до нынешнего голосования заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, в котором нет пункта о выделении помощи Украине, и вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу. Резко против принятия законопроекта республиканцев в его нынешнем виде выступает и Белый дом.
В эфире радио Sputnik
доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что в США не откажутся от помощи Украине.
"Скорее всего, после 17 ноября <…> (в сенате, – ред.) рассмотрят вопрос реальной помощи Украине, поэтому не надо думать, что Украина останется без финансовой и военной помощи. Для них Украина представляет собой очень лакомый кусок. Не только для самого (президента США Джо) Байдена – потому что затронуты его личные, семейные дела. Но и демократы, и республиканцы проголосуют за финансовую помощь Украине. Вот в этом я абсолютно не сомневаюсь. Да, есть понимание, что на первом месте у них Израиль. Но Байден же ранее сказал об исключительности американцев и о конфликтах, которые являются серьезной инвестиционной статьей бюджета США. Это, конечно, кошмар, кощунство. Тем не менее он сказал так, как есть на самом деле", – отметил Александр Гусев.
Палата представителей конгресса США, контролируемая республиканцами, одобрила законопроект о выделении помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов. Поддержка Украины в документе не упоминается.