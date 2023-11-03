https://sputnik-abkhazia.ru/20231103/politolog-dlya-ssha-ukraina---lakomyy-kusochek-1048921503.html

Политолог: для США Украина – лакомый кусочек

Политолог: для США Украина – лакомый кусочек

В нижней палате конгресса США одобрили законопроект о выделении помощи Израилю без упоминания Украины. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал доктор... 03.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-03T13:45+0300

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Политолог: США не откажутся от помощи Украине Политолог: США не откажутся от помощи Украине

Палата представителей конгресса США, контролируемая республиканцами, одобрила законопроект о выделении помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов, поддержка Украины в документе не упоминается.Лидер демократов в сенате Чак Шумер еще до нынешнего голосования заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, в котором нет пункта о выделении помощи Украине, и вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу. Резко против принятия законопроекта республиканцев в его нынешнем виде выступает и Белый дом.В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что в США не откажутся от помощи Украине."Скорее всего, после 17 ноября <…> (в сенате, – ред.) рассмотрят вопрос реальной помощи Украине, поэтому не надо думать, что Украина останется без финансовой и военной помощи. Для них Украина представляет собой очень лакомый кусок. Не только для самого (президента США Джо) Байдена – потому что затронуты его личные, семейные дела. Но и демократы, и республиканцы проголосуют за финансовую помощь Украине. Вот в этом я абсолютно не сомневаюсь. Да, есть понимание, что на первом месте у них Израиль. Но Байден же ранее сказал об исключительности американцев и о конфликтах, которые являются серьезной инвестиционной статьей бюджета США. Это, конечно, кошмар, кощунство. Тем не менее он сказал так, как есть на самом деле", – отметил Александр Гусев.Палата представителей конгресса США, контролируемая республиканцами, одобрила законопроект о выделении помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов. Поддержка Украины в документе не упоминается.

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