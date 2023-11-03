https://sputnik-abkhazia.ru/20231103/serial-realnye-patsany-zavershilsya-aktualnoy-stsenoy-posle-13-let-v-efire-1048919847.html

Сериал "Реальные пацаны" завершился актуальной сценой после 13 лет в эфире

Сериал "Реальные пацаны" завершился актуальной сценой после 13 лет в эфире

"Реальные пацаны" — российский комедийный сериал о жизни обычного пермского парня Коляна и его друзей, который транслировался на телеканале ТНТ с 8 ноября 2010... 03.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Сериал "Реальные пацаны", транслировавшийся в течение 13 лет, завершился сценой с участниками специальной военной операции. Официант в ресторане просит главного героя Коляна передать привет приятелю, вернувшемуся с Донбасса. Вместо этого Колян решает навестить бойцов в госпитале сам. "О чем я думал, общаясь с этими ребятами, которые смотрели в молодости наш сериал? Я думал, что, может, где-то в кинотеатрах и есть богатые утонченные люди, которым нужны сериальные фантазии, но реальность она вот такая, какая есть. И живут в ней вот такие реальные пацаны", – говорит Колян в финальной сцене.Сериал "Реальные пацаны" впервые вышел на телеканале ТНТ в 2010 году, он рассказывает о жизни обычного пермского гопника Коляна Наумова и его друзей. Он завершился на 10 сезоне в этом году. Сериал официально признан культурным достоянием Пермского края.

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