https://sputnik-abkhazia.ru/20231103/sokhranit-pamyat-v-abkhazii-ustanovili-imena-boytsov-pogibshikh-pri-oborone-kerchi-1048925758.html

Сохранить память: в Абхазии установили имена бойцов, погибших при обороне Керчи

Сохранить память: в Абхазии установили имена бойцов, погибших при обороне Керчи

За семь лет существования проекта "Возвращение имени" 257 семей в Абхазии получили информацию о родных, принимавших участие в ВОВ, были установлены личности... 03.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-03T18:31+0300

2023-11-03T18:31+0300

2023-11-03T18:31+0300

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Пресс-конференция с организаторами проекта "Возвращение имени" состоялась в пресс-центре Sputnik в пятницу, 3 ноября. "Возвращение имени" - уникальный абхазский проект, основанный на культуре абхазского народа и связанный с сохранением памяти семей о родственниках, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, сказал автор проекта Григорий Скворцов. По словам Скворцова, в октябре 1941 года в Абхазии был сформирован маршевый батальон из 700 человек. Из Нового Афона солдаты были отправлены в Грузию, где проходили тренировки для формирования из батальона морского десанта, который участвовал в освобождении Керчи. Когда десант добился успехов на фронте и возникло затишье, родственники абхазских солдат отправились в Керчь для свидания с родными, но вскоре связь с родными прервалась – батальон бесследно пропал. "Это единственное место на карте Великой Отечественной войны, где в одном сражении погибло больше всего жителей Абхазии. Мы это обнаружили в списках концлагерей", - сказал Скворцов. Участники проекта "Возвращение имени" поставили перед собой задачу узнать о судьбах пропавших без вести. Была открыта горячая линия, собрано почти сто обращений, писем, документов. Совместно с организацией "Крым-поиск" Григорий Скворцов побывал на линиях обороны, где воевали абхазские воины. Подробнее о том, как проходили поиски и о дальнейших планах организаторов проекта смотрите в нашем видео.

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