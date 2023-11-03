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Толчок в будущее: что дает образовательная выставка абхазским абитуриентам

Толчок в будущее: что дает образовательная выставка абхазским абитуриентам

В программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов рассказал о сотрудничестве двух... 03.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-03T20:05+0300

2023-11-03T20:05+0300

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Вторая Международная межвузовская образовательная выставка, организованная представительством Россотрудничества в Абхазии, проходила в "Доме Москвы" в Сухуме с 1 по 3 ноября. 12 вузов из разных регионов России представили свои образовательные программы абхазским абитуриентам. Руководитель представительства Россотрудничества Дмитрий Федотов отметил, что в мероприятии приняли участие более тысячи выпускников со всех районов страны. “Эта выставка послужила определенным толчком и дополнительным стимулом для ребят в выборе тех вузов, в которые они собираются поступать. В рамках ярмарки ребята также, как и в прошлый раз, могли напрямую консультироваться с представителями вузов, получить от них полную информацию и о программах, и о направлениях подготовки в этих вузах”, - подчеркнул Федотов. Подробнее о том, какими университетами интересовались больше всего и как можно подать заявку на поступление, смотрите в нашем видео.

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