Взаимный интерес: Сидоренко и Мизис о возможностях поступления в российские вузы
15:38 03.11.2023 (обновлено: 15:39 03.11.2023)
Замдиректора департамента международных связей Тамбовского госуниверситета Ирина Мизис и начальник отдела рекрутинга иностранных студентов Северо-Кавказского федерального университета Станислав Сидоренко на радио Sputnik рассказали о сотрудничестве в сфере образования.
Вторая Международная межвузовская образовательная выставка в "Доме Москвы" в Сухуме собрала представителей 12 высших учебных заведений России, среди которых Тамбовский госуниверситет, Кубанский государственный университет, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна и другие.
Представители двух из этих вузов – замдиректора департамента международных связей Тамбовского госуниверситета Ирина Мизис и начальник отдела рекрутинга иностранных студентов Северо-Кавказского федерального университета Станислав Сидоренко в эфире радио Sputnik рассказали о возможностях абхазских абитуриентов для поступления в российские образовательные учреждения.
Гости программы отметили, что обучение иностранных студентов – это и взаимный культурный обмен. Кроме того, есть возможность для получения российского гражданства.
Представители двух из этих вузов – замдиректора департамента международных связей Тамбовского госуниверситета Ирина Мизис и начальник отдела рекрутинга иностранных студентов Северо-Кавказского федерального университета Станислав Сидоренко в эфире радио Sputnik рассказали о возможностях абхазских абитуриентов для поступления в российские образовательные учреждения.
Гости программы отметили, что обучение иностранных студентов – это и взаимный культурный обмен. Кроме того, есть возможность для получения российского гражданства.
Об этом, а также о том, как в России борются с утечкой мозгов, слушайте в подкасте.