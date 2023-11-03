https://sputnik-abkhazia.ru/20231103/vzaimnyy-interes-sidorenko-i-mizis-o-vozmozhnostyakh-postupleniya-v-rossiyskie-vuzy--1048922013.html

Взаимный интерес: Сидоренко и Мизис о возможностях поступления в российские вузы

Взаимный интерес: Сидоренко и Мизис о возможностях поступления в российские вузы

Замдиректора департамента международных связей Тамбовского госуниверситета Ирина Мизис и начальник отдела рекрутинга иностранных студентов Северо-Кавказского... 03.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-03T15:38+0300

2023-11-03T15:38+0300

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Взаимный интерес: Сидоренко и Мизис Взаимный интерес: Сидоренко и Мизис

Вторая Международная межвузовская образовательная выставка в "Доме Москвы" в Сухуме собрала представителей 12 высших учебных заведений России, среди которых Тамбовский госуниверситет, Кубанский государственный университет, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна и другие. Представители двух из этих вузов – замдиректора департамента международных связей Тамбовского госуниверситета Ирина Мизис и начальник отдела рекрутинга иностранных студентов Северо-Кавказского федерального университета Станислав Сидоренко в эфире радио Sputnik рассказали о возможностях абхазских абитуриентов для поступления в российские образовательные учреждения. Гости программы отметили, что обучение иностранных студентов – это и взаимный культурный обмен. Кроме того, есть возможность для получения российского гражданства. Об этом, а также о том, как в России борются с утечкой мозгов, слушайте в подкасте.

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