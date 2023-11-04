https://sputnik-abkhazia.ru/20231104/abkhaziya-okazalas-v-tope-zaprosov-na-otdykh-za-rubezhom-u-rossiyan-v-2023-godu-1048929412.html

Абхазия оказалась в топе запросов на отдых за рубежом у россиян в 2023 году

Абхазия оказалась в топе запросов на отдых за рубежом у россиян в 2023 году

В компании "Яндекс" проанализировали поисковый интерес россиян к зарубежным и внутрироссийским туристическим направлениям в 2023 году и его динамику по... 04.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-04T09:50+0300

2023-11-04T09:50+0300

2023-11-04T09:50+0300

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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Абхазия попала на четвертую строчку по популярности запросов на отдых за рубежом у россиян в 2023 году, сообщает АТОР.Количество запросов в категории "Туризм" выросло в январе-сентябре 2023 году на 5% по сравнению с тем же периодом 2022 года, отмечают аналитики.А вот самый большой прирост количества поисковых запросов по сравнению с 2022 годом показала КНР - на 194% больше человек искали в 2023 году варианты отдыха в китайских городах. На втором месте – Куба и 190%, на третьем – Таиланд и 71%.Отдыхать россияне на зарубежных курортах в целом в этом году хотят дольше, чем в прошлом. В 2022 году отдых на один день искали 13% пользователей. В 2023 году таких всего 7%. Пользователей, которых интересует путешествие на неделю, стало в этом году больше на 5% и достигло отметки 30%. Но отдых на десять дней стал пользоваться меньшей популярностью – 26 против 29% в 2022 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231024/turoperator-o-bronirovaniyakh-v-abkhazii-na-novogodnie-prazdniki-kratnyy-rost---1048749010.html

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