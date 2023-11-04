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Аварийный график подачи воды отменен в Гале
Аварийный график подачи воды отменен в Гале
Специалисты Галского водоканала ввели временный аварийный график подачи воды для детских садов и ЦРБ 3 ноября. 04.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-04T11:40+0300
2023-11-04T11:40+0300
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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Аварийный график подачи воды в Гале отменен, вода в город поступает в полном объеме, сообщил "Гал-Медиа" начальник отдела водоснабжения Управления городского хозяйства администрации района Кахабер Изория.Временный аварийный график подачи воды для детских садов и ЦРБ был введен Галским водоканалом 3 ноября. Вода подавалась в детские сады и Центральную районную больницу, при этом воду выключали в селе Шашикуара. Вечером водоснабжение села восстанавливалось, подача в городские объекты прекращалась.Ранее первый замглавы администрации Галского района Дмитрий Адлейба рассказал, что в последние полтора-два месяца происходят частые отключения воды. Они связаны с изношенностью труб, на которых постоянно возникают разрывы и утечки.В октябре на центральном водопроводе проводились масштабные ремонтные работы, были устранены многочисленные разрывы труб.
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гал, галский район, абхазия, водоснабжение
гал, галский район, абхазия, водоснабжение
Аварийный график подачи воды отменен в Гале
Специалисты Галского водоканала ввели временный аварийный график подачи воды для детских садов и ЦРБ 3 ноября.
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Аварийный график подачи воды в Гале отменен, вода в город поступает в полном объеме, сообщил "Гал-Медиа" начальник отдела водоснабжения Управления городского хозяйства администрации района Кахабер Изория.
Дождь в ночь на 4 ноября наполнил водозаборные сооружения Галского водохранилища, чтобы подать воду в Гал в полном объеме.
Временный аварийный график подачи воды для детских садов и ЦРБ был введен Галским водоканалом 3 ноября. Вода подавалась в детские сады и Центральную районную больницу, при этом воду выключали в селе Шашикуара. Вечером водоснабжение села восстанавливалось, подача в городские объекты прекращалась.
Ранее первый замглавы администрации Галского района Дмитрий Адлейба рассказал, что в последние полтора-два месяца происходят частые отключения воды. Они связаны с изношенностью труб, на которых постоянно возникают разрывы и утечки.
В октябре на центральном водопроводе проводились масштабные ремонтные работы, были устранены многочисленные разрывы труб.