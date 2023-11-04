https://sputnik-abkhazia.ru/20231104/bzhaniya-pozdravil-putina-s-dnem-narodnogo-edinstva-1048929688.html

Бжания поздравил Путина с Днем народного единства.

Бжания поздравил Путина с Днем народного единства.

День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России... 04.11.2023, Sputnik Абхазия

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россия

аслан бжания

владимир путин

абхазия

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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с Днем народного единства, сообщила пресс-служба главы государства. Президент Абхазии подчеркнул, что этот праздник напоминает о том, что только объединенные усилия представителей разных национальностей, языков и религий, взаимопонимание и уважение могут обеспечить мир, стабильность и процветание для всех граждан страны.Бжания пожелал Путину и всем жителям России мира, добра, благополучия и процветания.День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.

россия

абхазия

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россия, аслан бжания, владимир путин, абхазия