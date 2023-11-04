https://sputnik-abkhazia.ru/20231104/nu-koroche-kak-to-tipa-togo-chem-polezny-slova-parazity-1048793455.html
"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты
"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты
Почему люди пересыпают свою речь ненужными, на первый взгляд, выражениями – "типа", "ну короче", "как-то так", "ну прямо говоря" и другими? Как слова теряют... 04.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-04T19:50+0300
2023-11-04T19:50+0300
2023-11-04T19:50+0300
радио
подкасты риа
русский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/19/1048793291_0:55:1500:899_1920x0_80_0_0_8c298ed39e569ed45984802732b0a331.jpg
"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты
"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты
Почему люди пересыпают свою речь ненужными, на первый взгляд, выражениями – "типа", "ну короче", "как-то так", "ну прямо говоря" и другими? Как слова теряют первоначальное значение, о чем говорит многообразие такой бессмыслицы в речи, как от этого избавиться – и нужно ли?Эксперт эпизода - психолог, писатель , старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/19/1048793291_115:0:1386:953_1920x0_80_0_0_b62e870bcc2d58a94f24ac6084f8b78b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, русский язык, аудио
подкасты риа, русский язык, аудио
Почему люди пересыпают свою речь ненужными, на первый взгляд, выражениями – "типа", "ну короче", "как-то так", "ну прямо говоря" и другими? Как слова теряют первоначальное значение, о чем говорит многообразие такой бессмыслицы в речи, как от этого избавиться – и нужно ли?
Эксперт эпизода - психолог, писатель , старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко
.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости.