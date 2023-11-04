https://sputnik-abkhazia.ru/20231104/nu-koroche-kak-to-tipa-togo-chem-polezny-slova-parazity-1048793455.html

"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты

"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты

Почему люди пересыпают свою речь ненужными, на первый взгляд, выражениями – "типа", "ну короче", "как-то так", "ну прямо говоря" и другими? Как слова теряют... 04.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-04T19:50+0300

2023-11-04T19:50+0300

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"Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты "Ну, короче, как-то типа того". Чем полезны слова-паразиты

Почему люди пересыпают свою речь ненужными, на первый взгляд, выражениями – "типа", "ну короче", "как-то так", "ну прямо говоря" и другими? Как слова теряют первоначальное значение, о чем говорит многообразие такой бессмыслицы в речи, как от этого избавиться – и нужно ли?Эксперт эпизода - психолог, писатель , старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости.

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