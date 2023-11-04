https://sputnik-abkhazia.ru/20231104/pereslegin-dazhe-pobediv-khamas-izrail-okazhetsya-v-sereznom-krizise-1048867867.html

Переслегин: даже победив ХАМАС, Израиль окажется в серьезном кризисе

Переслегин: даже победив ХАМАС, Израиль окажется в серьезном кризисе

Одержать победу над ХАМАС Израиль может только при помощи США и серьезном численном превосходстве армии, однако арабский мир уже понял, что в дальнейших войнах... 04.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-04T13:30+0300

2023-11-04T13:30+0300

2023-11-04T13:30+0300

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Переслегин: даже победив ХАМАС, Израиль окажется в серьезном кризисе Переслегин: даже победив ХАМАС, Израиль окажется в серьезном кризисе

Современный Израиль в значительной мере устал сам от себя и уже совершенно не готов сражаться за свое существование так, как он это делал раньше, считает российский эксперт."При том, что штурм и блокада сектора Газа – это, безусловно, военное преступление, которое приведет к гуманитарной катастрофе, но тот Израиль, который был в 1973 году, уже бы захватил сектор Газа", – говорит Переслегин.В нынешней ситуации Израиль еще может справиться с ХАМАС с помощью американцев, с учетом того, что вооружение у ХАМАС значительно более слабое и людей в Израиле в конченом счете в разы больше, рассуждает эксперт."Израиль готов сейчас решить эту задачу. Но обратите внимание, сейчас они близки к тому, чтобы в сознании арабских стран закрепилась жесткая формула – нынешний Израиль еще способен побеждать при превосходстве в силах и помощи со стороны США, но если возникнет ситуация, где превосходства в силах не будет, а представим себе на секунду войну Ирана, Турции и Египта с Израилем, при условии отсутствия и помощи со стороны США, так вот эту войну Израиль проиграет. И это сейчас поймет весь арабский мир. И это автоматически создает очень серьезный перманентный кризис", – убежден Переслегин.Кроме того, уничтожить 2 миллиона палестинцев Израиль не сможет чисто физически, значительная их часть останется в живых и будет рассеяна по разным территориям, сохраняя при этом стремление вернуться в Палестину, и с учетом всех потерь, они будут готовы на любые формы борьбы с Израилем, рассуждает ученый."Это означает, что, победив, Израиль получит на самом деле не решение задачи, а резкое ухудшение ситуации на ближайшее время", – говорит Переслегин.

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