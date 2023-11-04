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Песков оценил успешное развитие российской экономики
Песков оценил успешное развитие российской экономики
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Российская экономика не порвана в клочья, наоборот — прогнозируется ее рост, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 04.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-04T18:55+0300
2023-11-04T18:55+0300
2023-11-04T19:41+0300
россия
экономика
дмитрий песков
санкции
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СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Российская экономика не порвана в клочья, наоборот — прогнозируется ее рост, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он напомнил, что в апреле Минэкономразвития давало прогноз в 1,2% роста.Пресс-секретарь назвал это титанической, филигранной работой, которая имеет кумулятивный эффект, потому что результат экономической политики и принимаемых мер не носит сиюминутного характера.Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия успешно выдерживает санкции Запада. В свою очередь Песков заявлял, что в Кремле смотрят на санкционное давление объективно и готовы к его усилению.
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россия, экономика, дмитрий песков, санкции
россия, экономика, дмитрий песков, санкции
Песков оценил успешное развитие российской экономики
18:55 04.11.2023 (обновлено: 19:41 04.11.2023)
СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. Российская экономика не порвана в клочья, наоборот — прогнозируется ее рост, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Несмотря на всю сложнейшую ситуацию за последний год и девять месяцев, я имею в виду время СВО и введение против нас беспрецедентных, никогда не встречавшихся в мире санкций, нашему правительству удалось не просто стабилизировать ситуацию. Сейчас наше Минэкономразвития прогнозирует по итогам этого года рост в 2,8%, рост нашей экономики. И это великолепно. Это великолепно, и причем это во многом, наверное, даже неожиданно для того же правительства", — отметил Песков.
Он напомнил, что в апреле Минэкономразвития давало прогноз в 1,2% роста.
Пресс-секретарь назвал это титанической, филигранной работой, которая имеет кумулятивный эффект, потому что результат экономической политики и принимаемых мер не носит сиюминутного характера.
Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия успешно выдерживает санкции Запада. В свою очередь Песков заявлял, что в Кремле смотрят на санкционное давление объективно и готовы к его усилению.