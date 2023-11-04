https://sputnik-abkhazia.ru/20231104/zhitel-tatarstana-utonul-v-gagre-1048930339.html

Житель Татарстана утонул в Гагре

Житель Татарстана утонул в Гагре

Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил в МЧС Абхазии в 08:20 в субботу, 4 ноября. 04.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Житель Татарстана Александр Стасюк утонул в акватории Гагры, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.По словам спасателей, погибший купался при сильном волнении моря далеко от берега.

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