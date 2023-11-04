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Житель Татарстана утонул в Гагре
Житель Татарстана утонул в Гагре
Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил в МЧС Абхазии в 08:20 в субботу, 4 ноября. 04.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-04T12:35+0300
2023-11-04T12:35+0300
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СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Житель Татарстана Александр Стасюк утонул в акватории Гагры, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.По словам спасателей, погибший купался при сильном волнении моря далеко от берега.
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гагра, мчс абхазии, происшествия, абхазия
Житель Татарстана утонул в Гагре
12:35 04.11.2023 (обновлено: 13:45 04.11.2023)
Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил в МЧС Абхазии в 08:20 в субботу, 4 ноября.
СУХУМ, 4 ноя - Sputnik. Житель Татарстана Александр Стасюк утонул в акватории Гагры, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.
Тело утонувшего 64-летнего Александра Стасюка достали из моря в Гагре сотрудники Госинспекции по маломерным судам МЧС.
По словам спасателей, погибший купался при сильном волнении моря далеко от берега.