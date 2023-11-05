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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231105/bank-abkhazii-planiruet-vnedrit-sistemy-beskontaktnoy-oplaty-i-elektronnoy-kommertsii-1048935661.html
Банк Абхазии планирует внедрить системы бесконтактной оплаты и электронной коммерции
Банк Абхазии планирует внедрить системы бесконтактной оплаты и электронной коммерции
Владельцы карт АПРА смогут осуществлять и переводы денежных средств на карты МИР, не используя при этом систему быстрых платежей. 05.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-05T08:55+0300
2023-11-05T08:55+0300
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СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Банк Абхазии планирует внедрить системы бесконтактной оплаты и электронной коммерции. Об этом в эфире радио Sputnik рассказали представители Банка.До конца года владельцы карт АПРА смогут осуществлять и переводы денежных средств на карты МИР. По словам начальника отдела сопровождения банковских информсистем Банка Абхазии Тимура Маландзия, любой держатель карты АПРА сможет перевести средства через банкомат на карту МИР, не используя для этого систему быстрых платежей.Банк Абхазии работает над проектом электронной коммерции, который позволит владельцам карт АПРА оплачивать товары и услуги на российских маркетплейсах.
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национальный банк абхазии, абхазия, банки

Банк Абхазии планирует внедрить системы бесконтактной оплаты и электронной коммерции

08:55 05.11.2023
© SputnikНациональный банк Абхазии
Национальный банк Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2023
© Sputnik
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Владельцы карт АПРА смогут осуществлять и переводы денежных средств на карты МИР, не используя при этом систему быстрых платежей.
СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Банк Абхазии планирует внедрить системы бесконтактной оплаты и электронной коммерции. Об этом в эфире радио Sputnik рассказали представители Банка.
Как отметил директор IT департамента Банка Абхазии Адгур Агрба, в скором времени клиенты абхазских банков смогут осуществлять бесконтактную оплату в торговых сервисных предприятиях.
До конца года владельцы карт АПРА смогут осуществлять и переводы денежных средств на карты МИР. По словам начальника отдела сопровождения банковских информсистем Банка Абхазии Тимура Маландзия, любой держатель карты АПРА сможет перевести средства через банкомат на карту МИР, не используя для этого систему быстрых платежей.
Банк Абхазии работает над проектом электронной коммерции, который позволит владельцам карт АПРА оплачивать товары и услуги на российских маркетплейсах.
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