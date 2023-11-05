https://sputnik-abkhazia.ru/20231105/bank-abkhazii-planiruet-vnedrit-sistemy-beskontaktnoy-oplaty-i-elektronnoy-kommertsii-1048935661.html

Банк Абхазии планирует внедрить системы бесконтактной оплаты и электронной коммерции

Банк Абхазии планирует внедрить системы бесконтактной оплаты и электронной коммерции

Владельцы карт АПРА смогут осуществлять и переводы денежных средств на карты МИР, не используя при этом систему быстрых платежей. 05.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-05T08:55+0300

2023-11-05T08:55+0300

2023-11-05T08:55+0300

в абхазии

национальный банк абхазии

абхазия

банки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/05/1033356575_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f2aca70801d8c0af1057fa08e0de6b2.jpg

СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Банк Абхазии планирует внедрить системы бесконтактной оплаты и электронной коммерции. Об этом в эфире радио Sputnik рассказали представители Банка.До конца года владельцы карт АПРА смогут осуществлять и переводы денежных средств на карты МИР. По словам начальника отдела сопровождения банковских информсистем Банка Абхазии Тимура Маландзия, любой держатель карты АПРА сможет перевести средства через банкомат на карту МИР, не используя для этого систему быстрых платежей.Банк Абхазии работает над проектом электронной коммерции, который позволит владельцам карт АПРА оплачивать товары и услуги на российских маркетплейсах.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

национальный банк абхазии, абхазия, банки