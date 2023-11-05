https://sputnik-abkhazia.ru/20231105/innovatsii-i-plany-kak-razvivaetsya-natsionalnaya-platezhnaya-sistema-apra-1048933575.html
Инновации и планы: как развивается национальная платежная система "АПРА"
Инновации и планы: как развивается национальная платежная система "АПРА"
Директор IT-департамента Банка Абхазии Адгур Агрба и начальник отдела сопровождения банковских информационных систем Тимур Маландзия в эфире радио Sputnik... 05.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-05T09:50+0300
2023-11-05T09:50+0300
2023-11-05T09:50+0300
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Национальная платежная система "АПРА" была создана в 2012 году для внедрения современных банковских продуктов и услуг и развития платежной карточной инфраструктуры. В этом году Банк Абхазии планирует внедрить системы бесконтактной оплаты и электронной коммерции.Как отметил директор IT департамента Банка Абхазии Адгур Агрба, в скором времени клиенты абхазских банков смогут осуществлять бесконтактную оплату в торговых сервисных предприятиях.До конца года владельцы карт АПРА смогут осуществлять и переводы денежных средств на карты МИР. Также Банк Абхазии работает над проектом электронной коммерции, который позволит владельцам карт АПРА оплачивать товары и услуги на российских маркетплейсах.Подробнее о возможностях национальной платежной системы Абхазии смотрите в интервью Sputnik.
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видео, мультимедиа, национальный банк абхазии, абхазия, видео
видео, мультимедиа, национальный банк абхазии, абхазия, видео
Инновации и планы: как развивается национальная платежная система "АПРА"
Директор IT-департамента Банка Абхазии Адгур Агрба и начальник отдела сопровождения банковских информационных систем Тимур Маландзия в эфире радио Sputnik рассказали, как совершенствуется платежная система страны.
Национальная платежная система "АПРА" была создана в 2012 году для внедрения современных банковских продуктов и услуг и развития платежной карточной инфраструктуры.
В этом году Банк Абхазии планирует внедрить системы бесконтактной оплаты и электронной коммерции.
Как отметил директор IT департамента Банка Абхазии Адгур Агрба, в скором времени клиенты абхазских банков смогут осуществлять бесконтактную оплату в торговых сервисных предприятиях.
До конца года владельцы карт АПРА смогут осуществлять и переводы денежных средств на карты МИР.
Также Банк Абхазии работает над проектом электронной коммерции, который позволит владельцам карт АПРА оплачивать товары и услуги на российских маркетплейсах.
Подробнее о возможностях национальной платежной системы Абхазии смотрите в интервью Sputnik.