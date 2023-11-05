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Израиль будет проводить операцию в сектора Газа "до победы"
Израиль будет проводить операцию в сектора Газа "до победы"
СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Израиль будет проводить операцию в сектора Газа до тех пор, пока не победит, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху перед... 05.11.2023, Sputnik Абхазия
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израиль
биньямин нетаньяху
палестина
газа
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СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Израиль будет проводить операцию в сектора Газа до тех пор, пока не победит, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху перед военными на одной из баз ВВС.В пятницу член политбюро ХАМАС Гази Хамад сообщил о готовности к полному компромиссу по обмену пленными с Израилем для освобождения всех заложников, военных и гражданских лиц. При этом он подчеркнул, что бойцы движения намерены "продолжить вести боевые действия против оккупации".Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, 32 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
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израиль, биньямин нетаньяху, палестина, газа
израиль, биньямин нетаньяху, палестина, газа

Израиль будет проводить операцию в сектора Газа "до победы"

18:00 05.11.2023 (обновлено: 18:24 05.11.2023)
© AFP 2023 / SAID KHATIBКлубы дыма во время авиаудара Израиля по Рафаху на юге сектора Газа, 11 октября 2023 года. Израиль объявил войну Хамасу.
Клубы дыма во время авиаудара Израиля по Рафаху на юге сектора Газа, 11 октября 2023 года. Израиль объявил войну Хамасу. - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Израиль будет проводить операцию в сектора Газа до тех пор, пока не победит, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху перед военными на одной из баз ВВС.
"Я также хочу, чтобы вы знали об одной вещи, которую мы не сделаем, — не будет прекращения огня без возвращения заложников, пусть это вообще уйдет из лексикона. Мы говорим это нашим врагам и нашим друзьям. Мы будем продолжать, пока не победим их, у нас нет выбора. Думаю, сегодня все это понимают", — сказал он.
В пятницу член политбюро ХАМАС Гази Хамад сообщил о готовности к полному компромиссу по обмену пленными с Израилем для освобождения всех заложников, военных и гражданских лиц. При этом он подчеркнул, что бойцы движения намерены "продолжить вести боевые действия против оккупации".
Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, 32 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
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