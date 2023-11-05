https://sputnik-abkhazia.ru/20231105/izrail-budet-provodit-operatsiyu-v-sektora-gaza-do-pobedy-1048945009.html

Израиль будет проводить операцию в сектора Газа "до победы"

Израиль будет проводить операцию в сектора Газа "до победы"

СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Израиль будет проводить операцию в сектора Газа до тех пор, пока не победит, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху перед... 05.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-05T18:00+0300

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израиль

биньямин нетаньяху

палестина

газа

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СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Израиль будет проводить операцию в сектора Газа до тех пор, пока не победит, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху перед военными на одной из баз ВВС.В пятницу член политбюро ХАМАС Гази Хамад сообщил о готовности к полному компромиссу по обмену пленными с Израилем для освобождения всех заложников, военных и гражданских лиц. При этом он подчеркнул, что бойцы движения намерены "продолжить вести боевые действия против оккупации".Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, 32 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

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палестина

газа

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израиль, биньямин нетаньяху, палестина, газа