https://sputnik-abkhazia.ru/20231105/izrail-soobschil-o-25-tysyachi-udarov-po-gaze-s-nachala-nazemnykh-operatsiy-1048936945.html
Израиль сообщил о 2,5 тысячи ударов по Газе с начала наземных операций
Израиль сообщил о 2,5 тысячи ударов по Газе с начала наземных операций
Новый виток палестино-израильского противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из... 05.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-05T10:40+0300
2023-11-05T10:40+0300
2023-11-05T10:40+0300
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СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. C начала наземных операций в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла более 2,5 тысячи ударов по объектам палестинского движения ХАМАС, сообщается в армейском Telegram-канале.В частности, уточняется там, минувшей ночью израильские войска разбомбили военную базу ХАМАС.Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, 32 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
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MIA „Rosiya Segodnya“
израиль, палестина, политика, в мире
израиль, палестина, политика, в мире
Израиль сообщил о 2,5 тысячи ударов по Газе с начала наземных операций
Новый виток палестино-израильского противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.
СУХУМ, 5 ноя - Sputnik.
C начала наземных операций в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла более 2,5 тысячи ударов по объектам палестинского движения ХАМАС, сообщается в армейском Telegram-канале
.
"С начала проведения наземных операций в секторе Газа ЦАХАЛ нанес более 2,5 тысячи ударов по объектам террористов", — говорится в публикации.
В частности, уточняется там, минувшей ночью израильские войска разбомбили военную базу ХАМАС.
Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, 32 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.