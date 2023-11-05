https://sputnik-abkhazia.ru/20231105/izrail-soobschil-o-25-tysyachi-udarov-po-gaze-s-nachala-nazemnykh-operatsiy-1048936945.html

Израиль сообщил о 2,5 тысячи ударов по Газе с начала наземных операций

Израиль сообщил о 2,5 тысячи ударов по Газе с начала наземных операций

Новый виток палестино-израильского противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из... 05.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-05T10:40+0300

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СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. C начала наземных операций в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла более 2,5 тысячи ударов по объектам палестинского движения ХАМАС, сообщается в армейском Telegram-канале.В частности, уточняется там, минувшей ночью израильские войска разбомбили военную базу ХАМАС.Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, 32 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

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