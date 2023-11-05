https://sputnik-abkhazia.ru/20231105/kulturnaya-afisha-abkhazii-spektakli-i-personalnaya-vystavka-1048941229.html

Культурная афиша Абхазии: спектакли и персональная выставка

Культурная афиша Абхазии: спектакли и персональная выставка

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 05.11.2023, Sputnik Абхазия

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О том, какие культурные события пройдут в республике с 6 по 12 ноября, читайте в материале Sputnik.SputnikКультурная неделя открывается спектаклем Абхазского молодежного театра “Призраки” по произведению основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа. Постановку покажут 6 ноября в 19:00.В Русском театре драмы имени Искандера 7 и 8 ноября в 19:00 покажут спектакль “Электра” по трагедиям Софокла и Еврипида и философским трактатам Платона.10 ноября в 19:00 - “Сто лет одиночества” по роману Габриэля Гарсиа Маркеса.12 ноября в 19:00 - комедия “Клинический случай” по пьесе Рэя Куни.В ЦВЗ продолжается персональная выставка абхазского художника Руслана Чхамалия. В ней представлено более 60 портретов автора. В центре экспозиции – серия работ, посвященная роману "Последний из ушедших" Баграта Шинкуба. Выставка продлится до 10 ноября.6 ноября в 15:00 в ЦВЗ также откроется вторая ежегодная выставка Союза художников мастеров -оружейников "Х-НАПЫ".

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