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Новый 2024 год: какое животное будет символом
Новый 2024 год: какое животное будет символом
Зеленый Деревянный Дракон - символ 2024 года по китайскому календарю. Он обладает особыми значениями и символизирует власть, мощь, силу и удачу. 05.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-05T18:47+0300
2023-11-05T18:47+0300
новый год
драконы
общество
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SputnikВосточный календарь Год Зеленого Деревянного Дракона официально начнет 10 февраля 2024 года (китайский Новый год) и закончится 28 января 2025 года.Рожденные в Год Дракона - 1940; 1952; 1964; 1976; 1988; 2000; 2012. В китайской культуре дракон считается священным существом, которое приносит с собой процветание и удачу. Зеленый цвет, в свою очередь, ассоциируется с природой, ростом и плодородием. Дракон стоит особняком в иерархии животных в календаре. В китайской мифологии, дракон – символ могущества, величия и божественной силы. Он обладает огромной энергией и управляет любыми явлениями природы: водой, воздухом, огнем. Согласно легенде, Будда решил пригласить к себе всех зверей на празднование Нового года. И того, кто проявит уважение и явится одним из первых, сделать "символом года".Первой явилась Крыса. За ней прискакал Бык. Потом еще десять животных отозвались на приглашение: тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака и свинья. Так возник Великий Круг Времени, управляемый пятью стихиями - Землей, Водой, Деревом, Металлом и Огнем.Что несет год Зеленого Деревянного ДраконаПо китайскому гороскопу особенно успешным 2024-й будет для рожденных в год Крысы, Обезьяны и Петуха.В год Зеленого Деревянного Дракона многие стараются использовать его символику для привлечения удачи и успеха. Это может быть особенно полезно для бизнеса и карьеры, так как дракон считается символом богатства и процветания.Год Зеленого Деревянного Дракона может быть благоприятным временем для начала новых проектов, вложений и развития. Это может быть хорошим временем для планирования своих целей и стратегий, чтобы достичь успеха.Считается, что удачу Дракону приносят золотой, серебряный и серо-белый цвета. Именно в этих оттенках можно встретить 2024 год по китайскому гороскопу.Знаменитости, родившиеся в год Дракона
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2024, год кого
2024, год кого

Новый 2024 год: какое животное будет символом

18:47 05.11.2023
© Foto / иллюстрация Курьер СредаСимвол 2024 года
Символ 2024 года - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2023
© Foto / иллюстрация Курьер Среда
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Зеленый Деревянный Дракон - символ 2024 года по китайскому календарю. Он обладает особыми значениями и символизирует власть, мощь, силу и удачу.
Sputnik

Восточный календарь

Год Зеленого Деревянного Дракона официально начнет 10 февраля 2024 года (китайский Новый год) и закончится 28 января 2025 года.
Рожденные в Год Дракона - 1940; 1952; 1964; 1976; 1988; 2000; 2012.
В китайской культуре дракон считается священным существом, которое приносит с собой процветание и удачу. Зеленый цвет, в свою очередь, ассоциируется с природой, ростом и плодородием.
Дракон стоит особняком в иерархии животных в календаре. В китайской мифологии, дракон – символ могущества, величия и божественной силы. Он обладает огромной энергией и управляет любыми явлениями природы: водой, воздухом, огнем.
Согласно легенде, Будда решил пригласить к себе всех зверей на празднование Нового года. И того, кто проявит уважение и явится одним из первых, сделать "символом года".

Первой явилась Крыса. За ней прискакал Бык. Потом еще десять животных отозвались на приглашение: тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака и свинья. Так возник Великий Круг Времени, управляемый пятью стихиями - Землей, Водой, Деревом, Металлом и Огнем.

Что несет год Зеленого Деревянного Дракона

По китайскому гороскопу особенно успешным 2024-й будет для рожденных в год Крысы, Обезьяны и Петуха.
В год Зеленого Деревянного Дракона многие стараются использовать его символику для привлечения удачи и успеха. Это может быть особенно полезно для бизнеса и карьеры, так как дракон считается символом богатства и процветания.
Год Зеленого Деревянного Дракона может быть благоприятным временем для начала новых проектов, вложений и развития. Это может быть хорошим временем для планирования своих целей и стратегий, чтобы достичь успеха.
Считается, что удачу Дракону приносят золотой, серебряный и серо-белый цвета. Именно в этих оттенках можно встретить 2024 год по китайскому гороскопу.

Знаменитости, родившиеся в год Дракона

Владимир Путин (7 октября 1952 года) - президент Российской Федерации.
Пеле (23 октября 1940 года) – бразильский футболист.
Стэнли Кубрик (26 июля 1928 года) — сценарист, актер и режиссер.
Брюс Ли (27 ноября 1940 года) — мастер боевых искусств и актер.
Моника Беллуччи (30 сентября 1964 года) — актриса.
Зигмунд Фрейд (6 мая 1856 года) – австрийский психолог, психоаналитик, психиатр и невролог.
Николай II (18 мая 1868 года) – последний российский император.
Сальвадор Дали (11 мая 1941 года) – испанский живописец, график, скульптор, режиссер и писатель.
Эрнесто Че Гевара (14 июня 1928 года) аргентинский революционер, команданте Кубинской революции.
Джон Леннон (9 октября 1940 года) — музыкант, участник The Beatles.
Адель (5 мая 1988 года) — певица и автор песен.
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