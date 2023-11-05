Новый 2024 год: какое животное будет символом
© Foto / иллюстрация Курьер СредаСимвол 2024 года
© Foto / иллюстрация Курьер Среда
Зеленый Деревянный Дракон - символ 2024 года по китайскому календарю. Он обладает особыми значениями и символизирует власть, мощь, силу и удачу.
Sputnik
Восточный календарь
Год Зеленого Деревянного Дракона официально начнет 10 февраля 2024 года (китайский Новый год) и закончится 28 января 2025 года.
Рожденные в Год Дракона - 1940; 1952; 1964; 1976; 1988; 2000; 2012.
В китайской культуре дракон считается священным существом, которое приносит с собой процветание и удачу. Зеленый цвет, в свою очередь, ассоциируется с природой, ростом и плодородием.
Дракон стоит особняком в иерархии животных в календаре. В китайской мифологии, дракон – символ могущества, величия и божественной силы. Он обладает огромной энергией и управляет любыми явлениями природы: водой, воздухом, огнем.
Согласно легенде, Будда решил пригласить к себе всех зверей на празднование Нового года. И того, кто проявит уважение и явится одним из первых, сделать "символом года".
Первой явилась Крыса. За ней прискакал Бык. Потом еще десять животных отозвались на приглашение: тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака и свинья. Так возник Великий Круг Времени, управляемый пятью стихиями - Землей, Водой, Деревом, Металлом и Огнем.
Первой явилась Крыса. За ней прискакал Бык. Потом еще десять животных отозвались на приглашение: тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака и свинья. Так возник Великий Круг Времени, управляемый пятью стихиями - Землей, Водой, Деревом, Металлом и Огнем.
Что несет год Зеленого Деревянного Дракона
По китайскому гороскопу особенно успешным 2024-й будет для рожденных в год Крысы, Обезьяны и Петуха.
В год Зеленого Деревянного Дракона многие стараются использовать его символику для привлечения удачи и успеха. Это может быть особенно полезно для бизнеса и карьеры, так как дракон считается символом богатства и процветания.
Год Зеленого Деревянного Дракона может быть благоприятным временем для начала новых проектов, вложений и развития. Это может быть хорошим временем для планирования своих целей и стратегий, чтобы достичь успеха.
Считается, что удачу Дракону приносят золотой, серебряный и серо-белый цвета. Именно в этих оттенках можно встретить 2024 год по китайскому гороскопу.
Знаменитости, родившиеся в год Дракона
Владимир Путин (7 октября 1952 года) - президент Российской Федерации.
Пеле (23 октября 1940 года) – бразильский футболист.
Стэнли Кубрик (26 июля 1928 года) — сценарист, актер и режиссер.
Брюс Ли (27 ноября 1940 года) — мастер боевых искусств и актер.
Моника Беллуччи (30 сентября 1964 года) — актриса.
Зигмунд Фрейд (6 мая 1856 года) – австрийский психолог, психоаналитик, психиатр и невролог.
Николай II (18 мая 1868 года) – последний российский император.
Сальвадор Дали (11 мая 1941 года) – испанский живописец, график, скульптор, режиссер и писатель.
Эрнесто Че Гевара (14 июня 1928 года) аргентинский революционер, команданте Кубинской революции.
Джон Леннон (9 октября 1940 года) — музыкант, участник The Beatles.
Адель (5 мая 1988 года) — певица и автор песен.