https://sputnik-abkhazia.ru/20231105/novyy-2024-god-kakoe-zhivotnoe-budet-simvolom-1048945754.html

Новый 2024 год: какое животное будет символом

Новый 2024 год: какое животное будет символом

Зеленый Деревянный Дракон - символ 2024 года по китайскому календарю. Он обладает особыми значениями и символизирует власть, мощь, силу и удачу. 05.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-05T18:47+0300

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новый год

драконы

общество

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SputnikВосточный календарь Год Зеленого Деревянного Дракона официально начнет 10 февраля 2024 года (китайский Новый год) и закончится 28 января 2025 года.Рожденные в Год Дракона - 1940; 1952; 1964; 1976; 1988; 2000; 2012. В китайской культуре дракон считается священным существом, которое приносит с собой процветание и удачу. Зеленый цвет, в свою очередь, ассоциируется с природой, ростом и плодородием. Дракон стоит особняком в иерархии животных в календаре. В китайской мифологии, дракон – символ могущества, величия и божественной силы. Он обладает огромной энергией и управляет любыми явлениями природы: водой, воздухом, огнем. Согласно легенде, Будда решил пригласить к себе всех зверей на празднование Нового года. И того, кто проявит уважение и явится одним из первых, сделать "символом года".Первой явилась Крыса. За ней прискакал Бык. Потом еще десять животных отозвались на приглашение: тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака и свинья. Так возник Великий Круг Времени, управляемый пятью стихиями - Землей, Водой, Деревом, Металлом и Огнем.Что несет год Зеленого Деревянного ДраконаПо китайскому гороскопу особенно успешным 2024-й будет для рожденных в год Крысы, Обезьяны и Петуха.В год Зеленого Деревянного Дракона многие стараются использовать его символику для привлечения удачи и успеха. Это может быть особенно полезно для бизнеса и карьеры, так как дракон считается символом богатства и процветания.Год Зеленого Деревянного Дракона может быть благоприятным временем для начала новых проектов, вложений и развития. Это может быть хорошим временем для планирования своих целей и стратегий, чтобы достичь успеха.Считается, что удачу Дракону приносят золотой, серебряный и серо-белый цвета. Именно в этих оттенках можно встретить 2024 год по китайскому гороскопу.Знаменитости, родившиеся в год Дракона

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