https://sputnik-abkhazia.ru/20231105/rossiya-dostavit-60-tonn-gumanitarnogo-gruza-dlya-zhiteley-sektora-gaza-1048937613.html

Россия доставит 60 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа

Россия доставит 60 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа

В гуманитарный груз входят продукты питания, матрасы, подушки и средства личной гигиены. 05.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-05T12:30+0300

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израиль

сектор газа

россия

гуманитарная помощь

египет

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СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Два спецборта МЧС России доставят 60 тонн гуманитарного груза, в том числе продовольствие и средства личной гигиены, для населения сектора Газа, сообщили в ведомстве.Отмечается, что в воскресенье самолеты Ил-76 МЧС России вылетели из международного аэропорта "Грозный" в Египет. Оттуда представители Египетского общества Красного Полумесяца перенаправят гумпомощь жителям сектора Газа.

израиль

сектор газа

россия

египет

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

израиль, сектор газа, россия, гуманитарная помощь, египет