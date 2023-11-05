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https://sputnik-abkhazia.ru/20231105/rossiya-dostavit-60-tonn-gumanitarnogo-gruza-dlya-zhiteley-sektora-gaza-1048937613.html
Россия доставит 60 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа
Россия доставит 60 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа
В гуманитарный груз входят продукты питания, матрасы, подушки и средства личной гигиены. 05.11.2023, Sputnik Абхазия
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израиль
сектор газа
россия
гуманитарная помощь
египет
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СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Два спецборта МЧС России доставят 60 тонн гуманитарного груза, в том числе продовольствие и средства личной гигиены, для населения сектора Газа, сообщили в ведомстве.Отмечается, что в воскресенье самолеты Ил-76 МЧС России вылетели из международного аэропорта "Грозный" в Египет. Оттуда представители Египетского общества Красного Полумесяца перенаправят гумпомощь жителям сектора Газа.
израиль
сектор газа
россия
египет
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израиль, сектор газа, россия, гуманитарная помощь, египет
израиль, сектор газа, россия, гуманитарная помощь, египет

Россия доставит 60 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа

12:30 05.11.2023
© Sputnik / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЭкстренная гуманитарная помощь МЧС России для борьбы с пандемией COVID-19 в Индии
Экстренная гуманитарная помощь МЧС России для борьбы с пандемией COVID-19 в Индии - Sputnik Абхазия, 1920, 05.11.2023
© Sputnik / МЧС РФ
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В гуманитарный груз входят продукты питания, матрасы, подушки и средства личной гигиены.
СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Два спецборта МЧС России доставят 60 тонн гуманитарного груза, в том числе продовольствие и средства личной гигиены, для населения сектора Газа, сообщили в ведомстве.
"Два спецборта МЧС России доставят 60 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа: продукты питания; матрасы, подушки; средства личной гигиены", – сказано в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что в воскресенье самолеты Ил-76 МЧС России вылетели из международного аэропорта "Грозный" в Египет. Оттуда представители Египетского общества Красного Полумесяца перенаправят гумпомощь жителям сектора Газа.
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