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Смертельная авария произошла у села Псахара Гагрского района
Смертельная авария произошла у села Псахара Гагрского района
СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Два человека погибли в аварии у села Псахара Гагрского района утром 5 ноября, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии. 05.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-05T13:25+0300
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2023-11-05T13:37+0300
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СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Два человека погибли в аварии у села Псахара Гагрского района утром 5 ноября, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии. Вызов поступил в МЧС в 6:47. На место выехал расчет пожарно-спасательного отряда Гагрского района. Водитель и пассажир скончались на месте.
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Смертельная авария произошла у села Псахара Гагрского района
13:25 05.11.2023 (обновлено: 13:37 05.11.2023)
СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Два человека погибли в аварии у села Псахара Гагрского района утром 5 ноября, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.
Как уточнили в ведомстве, автомобиль марки Nissan съехал с проезжей части и врезался в столб.
Вызов поступил в МЧС в 6:47. На место выехал расчет пожарно-спасательного отряда Гагрского района. Водитель и пассажир скончались на месте.