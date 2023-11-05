https://sputnik-abkhazia.ru/20231105/smertelnaya-avariya-proizoshla-u-sela-psakhara-gagrskogo-rayona-1048941632.html

Смертельная авария произошла у села Псахара Гагрского района

Смертельная авария произошла у села Псахара Гагрского района

СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Два человека погибли в аварии у села Псахара Гагрского района утром 5 ноября, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии. 05.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 ноя - Sputnik. Два человека погибли в аварии у села Псахара Гагрского района утром 5 ноября, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии. Вызов поступил в МЧС в 6:47. На место выехал расчет пожарно-спасательного отряда Гагрского района. Водитель и пассажир скончались на месте.

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