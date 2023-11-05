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Вассерман о конфликт между евреями и арабами: вряд ли удастся устранить

Вассерман о конфликт между евреями и арабами: вряд ли удастся устранить

Перспективы развития и урегулирования палестино-израильского конфликта и возможность большой войны на Ближнем Востоке прокомментировал известный российский... 05.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-05T14:20+0300

2023-11-05T14:20+0300

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Вассерман: конфликт между евреями и арабами вряд ли удастся устранить Вассерман: конфликт между евреями и арабами вряд ли удастся устранить

Без прекращения огня и налаживания мирного процесса Израиль неизбежно попадает в патовую ситуацию, ведь в случае его победы над ХАМАС, ценой огромного количества невинных жертв, появляется опасность страшной мести со стороны мусульманского мира, а если силой решить вопрос с ХАМАС не удастся, то соседи Израиля будут просто окрылены этим обстоятельством, что приведет к очередному витку противостояния с непредсказуемыми последствиями.Все население, которое в результате нескольких арабо-израильских войн оказалось вытеснено со своих земель, на новых местах числится беженцами именно потому, что у них нет возможности осесть на новых землях из-за различия земельных правил, считает эксперт."До тех пор, пока в основе хозяйства держат разные системы соглашений, до тех пор вряд ли удастся этот конфликт уладить. И поэтому все пока решается грубой силой. До недавнего времени этой силы было больше у Израиля, но 7 октября показало, что на всякую силу всегда найдется какой-нибудь контрприем", ― полагает Вассерман.

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