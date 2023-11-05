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Вассерман о конфликт между евреями и арабами: вряд ли удастся устранить
Вассерман о конфликт между евреями и арабами: вряд ли удастся устранить
Перспективы развития и урегулирования палестино-израильского конфликта и возможность большой войны на Ближнем Востоке прокомментировал известный российский... 05.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-05T14:20+0300
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Вассерман: конфликт между евреями и арабами вряд ли удастся устранить
Вассерман: конфликт между евреями и арабами вряд ли удастся устранить
Без прекращения огня и налаживания мирного процесса Израиль неизбежно попадает в патовую ситуацию, ведь в случае его победы над ХАМАС, ценой огромного количества невинных жертв, появляется опасность страшной мести со стороны мусульманского мира, а если силой решить вопрос с ХАМАС не удастся, то соседи Израиля будут просто окрылены этим обстоятельством, что приведет к очередному витку противостояния с непредсказуемыми последствиями.Все население, которое в результате нескольких арабо-израильских войн оказалось вытеснено со своих земель, на новых местах числится беженцами именно потому, что у них нет возможности осесть на новых землях из-за различия земельных правил, считает эксперт."До тех пор, пока в основе хозяйства держат разные системы соглашений, до тех пор вряд ли удастся этот конфликт уладить. И поэтому все пока решается грубой силой. До недавнего времени этой силы было больше у Израиля, но 7 октября показало, что на всякую силу всегда найдется какой-нибудь контрприем", ― полагает Вассерман.
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подкасты, израиль, палестина, арабо-израильский конфликт, в мире, аудио
подкасты, израиль, палестина, арабо-израильский конфликт, в мире, аудио
Вассерман о конфликт между евреями и арабами: вряд ли удастся устранить
14:20 05.11.2023 (обновлено: 14:22 05.11.2023)
Перспективы развития и урегулирования палестино-израильского конфликта и возможность большой войны на Ближнем Востоке прокомментировал известный российский эксперт, эрудит, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.
Без прекращения огня и налаживания мирного процесса Израиль неизбежно попадает в патовую ситуацию, ведь в случае его победы над ХАМАС, ценой огромного количества невинных жертв, появляется опасность страшной мести со стороны мусульманского мира, а если силой решить вопрос с ХАМАС не удастся, то соседи Израиля будут просто окрылены этим обстоятельством, что приведет к очередному витку противостояния с непредсказуемыми последствиями.
"К сожалению, конфликт между евреями и остальными арабами в обозримом будущем вряд ли удастся устранить, ибо в его основе по сути не религиозные соображения, а различные экономические традиции. Например, в арабском мире принято, что при смене владельца земельного участка действующее соглашение об аренде не расторгается. Просто новый владелец получает те же деньги, которые раньше получал старый. И когда евреи в конце 19 века стали скупать у арабов земельные участки, а те, уже привыкшие к европейской системе, где новое действие позволяет расторгнуть любые предыдущие соглашения, обнаружили, что не могут распоряжаться этой землей", ― рассуждает Вассерман.
Все население, которое в результате нескольких арабо-израильских войн оказалось вытеснено со своих земель, на новых местах числится беженцами именно потому, что у них нет возможности осесть на новых землях из-за различия земельных правил, считает эксперт.
"До тех пор, пока в основе хозяйства держат разные системы соглашений, до тех пор вряд ли удастся этот конфликт уладить. И поэтому все пока решается грубой силой. До недавнего времени этой силы было больше у Израиля, но 7 октября показало, что на всякую силу всегда найдется какой-нибудь контрприем", ― полагает Вассерман.