https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/aslan-bzhaniya-prisvoil-pochetnye-zvaniya-sotrudnikam-agtrk-1048958027.html

Аслан Бжания присвоил почетные звания сотрудникам АГТРК

Аслан Бжания присвоил почетные звания сотрудникам АГТРК

Абхазское телевидение было создано ровно 45 лет назад - 6 октября 1978 года. 06.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-06T19:38+0300

2023-11-06T19:38+0300

2023-11-06T19:38+0300

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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил почетные звания сотрудникам Абхазской гостелерадиокомпании, сообщает пресс-служба главы государства. За многолетнюю плодотворную работу, вклад в развитие абхазского телевидения и заслуги в области журналистики почетные звания "Заслуженный журналист Республики Абхазия" были присвоены Ирине Агрба, Лане Абшилава, Симе Аргун, Зорро Бигвава, Фатиме Гергия, Асиде Гуния, Арифе Капба, Камиле Кирвал, Наале Мукба, Аруне Чагава и Алхасу Чолокуа. Лана Абшилава и Наала Мукба также работают на радио Sputnik Абхазия.Также указом президента за многолетнюю плодотворную работу и вклад в развитие абхазского телевидения Давиду Авидзба, Шаризан Ахуба, Владиславу Бигвава, Медее Голандзия, Эльдару Дамирову, Фариде Джопуа, Аде Квирая, Оксане Табагуа и Рустаму Харцызову были присвоены звания "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия".

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