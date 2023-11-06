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Аслан Бжания присвоил почетные звания сотрудникам АГТРК
Аслан Бжания присвоил почетные звания сотрудникам АГТРК
Абхазское телевидение было создано ровно 45 лет назад - 6 октября 1978 года. 06.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-06T19:38+0300
2023-11-06T19:38+0300
2023-11-06T19:38+0300
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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил почетные звания сотрудникам Абхазской гостелерадиокомпании, сообщает пресс-служба главы государства. За многолетнюю плодотворную работу, вклад в развитие абхазского телевидения и заслуги в области журналистики почетные звания "Заслуженный журналист Республики Абхазия" были присвоены Ирине Агрба, Лане Абшилава, Симе Аргун, Зорро Бигвава, Фатиме Гергия, Асиде Гуния, Арифе Капба, Камиле Кирвал, Наале Мукба, Аруне Чагава и Алхасу Чолокуа. Лана Абшилава и Наала Мукба также работают на радио Sputnik Абхазия.Также указом президента за многолетнюю плодотворную работу и вклад в развитие абхазского телевидения Давиду Авидзба, Шаризан Ахуба, Владиславу Бигвава, Медее Голандзия, Эльдару Дамирову, Фариде Джопуа, Аде Квирая, Оксане Табагуа и Рустаму Харцызову были присвоены звания "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия".
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абхазия, аслан бжания, телевидение
абхазия, аслан бжания, телевидение
Аслан Бжания присвоил почетные звания сотрудникам АГТРК
Абхазское телевидение было создано ровно 45 лет назад - 6 октября 1978 года.
СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил почетные звания сотрудникам Абхазской гостелерадиокомпании, сообщает пресс-служба главы государства.
За многолетнюю плодотворную работу, вклад в развитие абхазского телевидения и заслуги в области журналистики почетные звания "Заслуженный журналист Республики Абхазия" были присвоены Ирине Агрба, Лане Абшилава, Симе Аргун, Зорро Бигвава, Фатиме Гергия, Асиде Гуния, Арифе Капба, Камиле Кирвал, Наале Мукба, Аруне Чагава и Алхасу Чолокуа.
Лана Абшилава и Наала Мукба также работают на радио Sputnik Абхазия.
Также указом президента за многолетнюю плодотворную работу и вклад в развитие абхазского телевидения Давиду Авидзба, Шаризан Ахуба, Владиславу Бигвава, Медее Голандзия, Эльдару Дамирову, Фариде Джопуа, Аде Квирая, Оксане Табагуа и Рустаму Харцызову были присвоены звания "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия".