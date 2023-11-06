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Финансовый вопрос: какие поправки приняли к закону о зарплатах чиновников

Финансовый вопрос: какие поправки приняли к закону о зарплатах чиновников

Депутаты Парламента Абхазии приняли во втором и окончательном чтении законопроект "О должностном соответствии в оплате труда в структурах высших органов... 06.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-06T20:26+0300

2023-11-06T20:26+0300

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Документ регулирует должностное соответствие в оплате труда руководителей законодательной, исполнительной и судебной власти, зарплаты депутатов, министров, глав городов и районов и их заместителей, начальников управлений, служб и инспекций.Инициатор законопроекта, депутат Народного Собрания Дмитрий Маршания в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik рассказал о том, почему был принят закон и кому могут повысить зарплату после принятых поправок.

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