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Финансовый вопрос: какие поправки приняли к закону о зарплатах чиновников
Финансовый вопрос: какие поправки приняли к закону о зарплатах чиновников
Депутаты Парламента Абхазии приняли во втором и окончательном чтении законопроект "О должностном соответствии в оплате труда в структурах высших органов... 06.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-06T20:26+0300
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Документ регулирует должностное соответствие в оплате труда руководителей законодательной, исполнительной и судебной власти, зарплаты депутатов, министров, глав городов и районов и их заместителей, начальников управлений, служб и инспекций.Инициатор законопроекта, депутат Народного Собрания Дмитрий Маршания в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik рассказал о том, почему был принят закон и кому могут повысить зарплату после принятых поправок.
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абхазия, мультимедиа, видео, народное собрание абхазии, парламент абхазии, видео
абхазия, мультимедиа, видео, народное собрание абхазии, парламент абхазии, видео
Финансовый вопрос: какие поправки приняли к закону о зарплатах чиновников
Депутаты Парламента Абхазии приняли во втором и окончательном чтении законопроект "О должностном соответствии в оплате труда в структурах высших органов государственной власти Абхазии и органов местного самоуправления".
Документ регулирует должностное соответствие в оплате труда руководителей законодательной, исполнительной и судебной власти, зарплаты депутатов, министров, глав городов и районов и их заместителей, начальников управлений, служб и инспекций.
Инициатор законопроекта, депутат Народного Собрания Дмитрий Маршания в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik рассказал о том, почему был принят закон и кому могут повысить зарплату после принятых поправок.