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Команда Сухума стала победительницей в XVII военно-спортивных играх "Аиааира"

Команда Сухума стала победительницей в XVII военно-спортивных играх "Аиааира"

Военно-спортивная игра "Аиааира" проходила в рамках патриотической подготовки на базе артиллерийской группы Министерства обороны Абхазии с 31 октября по 6... 06.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-06T17:43+0300

2023-11-06T17:43+0300

2023-11-06T17:43+0300

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СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Сборная команда Сухума заняла первое место в XVII военно-спортивной игры "Аиааира", сообщает пресс-служба администрации столицы. Четвертое, пятое, шестое и седьмое места заняли команды Ткуарчалского, Очамчырского, Гудаутского и Сухумского районов.На церемонии закрытия в селе Багмаран школьники также поучаствовали во внеконкурсной комбинированной военно-спортивной эстафете и ознакомились с артиллерийской техникой, базирующейся в артполку.Военно-спортивная игра "Аиааира" проходит в рамках патриотической подготовки и включает в себя соревнования по строевой подготовке, подтягиванию на перекладине, разборке и сборке автомата, бегу на 100, 800 и 1000 метров, метанию гранат, стрельбе из автомата и лука, перетягиванию каната, а также, вне конкурса, топографии и ориентированию на местности.В этом году игра была посвящена 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 15-летию признания независимости республики.

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