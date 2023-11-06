https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/takie-obstoyatelstva-marshaniya-o-zarplatakh-rabotnikov-organov-mestnogo-samoupravleniya-1048952652.html

Такие обстоятельства: Маршания о зарплатах работников органов местного самоуправления

Такие обстоятельства: Маршания о зарплатах работников органов местного самоуправления

О необходимости принятия законопроекта "О должностном соответствии в оплате труда в структурах высших органов государственной власти Абхазии и органов местного... 06.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-06T13:37+0300

2023-11-06T13:37+0300

2023-11-06T13:49+0300

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Такие обстоятельства: Маршания о зарплатах работников органов местного самоуправления Такие обстоятельства: Маршания о зарплатах работников органов местного самоуправления

Законопроект "О должностном соответствии в оплате труда в структурах высших органов государственной власти Абхазии и органов местного самоуправления" принят во втором и окончательном чтении. Документ регулирует: должностное соответствие в оплате труда руководителей законодательной, исполнительной и судебной власти; зарплаты депутатов, министров, глав городов и районов и их заместителей, начальников управлений, служб и инспекций. По словам инициатора законопроекта, депутата Дмитрия Маршания, закон позволяет повысить зарплату в органах местного самоуправления.Подробности он сообщил в эфире радио Sputnik. Слушайте подкаст.

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