https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/takie-obstoyatelstva-marshaniya-o-zarplatakh-rabotnikov-organov-mestnogo-samoupravleniya-1048952652.html
Такие обстоятельства: Маршания о зарплатах работников органов местного самоуправления
Такие обстоятельства: Маршания о зарплатах работников органов местного самоуправления
О необходимости принятия законопроекта "О должностном соответствии в оплате труда в структурах высших органов государственной власти Абхазии и органов местного... 06.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-06T13:37+0300
2023-11-06T13:37+0300
2023-11-06T13:49+0300
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Такие обстоятельства: Маршания о зарплатах работников органов местного самоуправления
Такие обстоятельства: Маршания о зарплатах работников органов местного самоуправления
Законопроект "О должностном соответствии в оплате труда в структурах высших органов государственной власти Абхазии и органов местного самоуправления" принят во втором и окончательном чтении. Документ регулирует: должностное соответствие в оплате труда руководителей законодательной, исполнительной и судебной власти; зарплаты депутатов, министров, глав городов и районов и их заместителей, начальников управлений, служб и инспекций. По словам инициатора законопроекта, депутата Дмитрия Маршания, закон позволяет повысить зарплату в органах местного самоуправления.Подробности он сообщил в эфире радио Sputnik. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, зарплаты, парламент, народное собрание абхазии, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, зарплаты, парламент, народное собрание абхазии, аудио
Такие обстоятельства: Маршания о зарплатах работников органов местного самоуправления
13:37 06.11.2023 (обновлено: 13:49 06.11.2023)
О необходимости принятия законопроекта "О должностном соответствии в оплате труда в структурах высших органов государственной власти Абхазии и органов местного самоуправления", рассказал депутат Парламента Дмитрий Маршания.
Законопроект "О должностном соответствии в оплате труда в структурах высших органов государственной власти Абхазии и органов местного самоуправления" принят во втором и окончательном чтении. Документ регулирует: должностное соответствие в оплате труда руководителей законодательной, исполнительной и судебной власти; зарплаты депутатов, министров, глав городов и районов и их заместителей, начальников управлений, служб и инспекций. По словам инициатора законопроекта, депутата Дмитрия Маршания, закон позволяет повысить зарплату в органах местного самоуправления.
Подробности он сообщил в эфире радио Sputnik.