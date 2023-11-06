https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/vzaimnyy-interes-fedotov-o-mezhvuzovskom-sotrudnichestve-rossii-i-abkhazii--1048953064.html

Взаимный интерес: Федотов о межвузовском сотрудничестве России и Абхазии

Взаимный интерес: Федотов о межвузовском сотрудничестве России и Абхазии

О сотрудничестве в сфере образования между Абхазией и Россией в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik рассказал руководитель Россотрудничества в... 06.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-06T14:55+0300

2023-11-06T14:55+0300

2023-11-06T15:22+0300

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Взаимный интерес: Федотов о межвузовском сотрудничестве России и Абхазии Взаимный интерес: Федотов о межвузовском сотрудничестве России и Абхазии

Вторая Международная межвузовская образовательная выставка, организованная представительством Россотрудничества в Абхазии, проходила в "Доме Москвы" в Сухуме с 1 по 3 ноября.12 вузов из разных регионов России представили свои образовательные программы абхазским абитуриентам.По словам руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрия Федотова, в мероприятии приняли участие более тысячи выпускников из всех районов Абхазии."Эта выставка послужила определенным толчком и дополнительным стимулом для ребят в выборе тех вузов, в которые они собираются поступать. В рамках ярмарки ребята так же, как и в прошлый раз, могли напрямую консультироваться с представителями вузов, получить от них полную информацию и о программах, и о направлениях подготовки в этих вузах. Мы дали возможность каждому вузу прорекламировать и рассказать о своем вузе. Большому количеству выпускников удалось познакомиться с вузами. В этом плане я считаю, что выставка выполнила свое предназначение, выполнила свою задачу. Так как у нас квотная кампания продолжается, это оказалось одним из триггеров к тому, чтобы активизировать ребят на то, чтобы поступать в вузы", – подчеркнул Федотов.Подробности слушайте в подкасте.

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