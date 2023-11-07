https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/chislo-pogibshikh-v-gaze-vozroslo-do-103-tysyachi-chelovek-1048965660.html

Число погибших в Газе возросло до 10,3 тысячи человек

Число погибших в Газе возросло до 10,3 тысячи человек

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп... 07.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-07T15:31+0300

2023-11-07T15:31+0300

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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. В результате израильских ударов по объектам в секторе Газа погибли более 10,3 тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава Газы.Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер заявлял, что в Газе не хватает анастетиков и других медикаментов, больницы переполнены, что затрудняет доступ к медицинской помощи для тысяч раненых людей.Новый виток палестино-израильского противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. С начала ответной операции "Железные мечи" ЦАХАЛ нанесла более двух с половиной тысяч ударов по объектам в анклаве.Также Тель-Авив объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/za-izrail-otvetish-bayden-proigraet-prezidentskie-vybory-1048963285.html

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