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https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/chislo-pogibshikh-v-gaze-vozroslo-do-103-tysyachi-chelovek-1048965660.html
Число погибших в Газе возросло до 10,3 тысячи человек
Число погибших в Газе возросло до 10,3 тысячи человек
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп... 07.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-07T15:31+0300
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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. В результате израильских ударов по объектам в секторе Газа погибли более 10,3 тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава Газы.Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер заявлял, что в Газе не хватает анастетиков и других медикаментов, больницы переполнены, что затрудняет доступ к медицинской помощи для тысяч раненых людей.Новый виток палестино-израильского противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. С начала ответной операции "Железные мечи" ЦАХАЛ нанесла более двух с половиной тысяч ударов по объектам в анклаве.Также Тель-Авив объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/za-izrail-otvetish-bayden-proigraet-prezidentskie-vybory-1048963285.html
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израиль, палестина, сектор газа, новости
израиль, палестина, сектор газа, новости

Число погибших в Газе возросло до 10,3 тысячи человек

15:31 07.11.2023 (обновлено: 15:41 07.11.2023)
© AFP 2023 / SAID KHATIBКлубы дыма во время авиаудара Израиля по Рафаху на юге сектора Газа, 11 октября 2023 года. Израиль объявил войну Хамасу.
Клубы дыма во время авиаудара Израиля по Рафаху на юге сектора Газа, 11 октября 2023 года. Израиль объявил войну Хамасу. - Sputnik Абхазия, 1920, 07.11.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ израильская армия начала операцию "Железные мечи".
СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. В результате израильских ударов по объектам в секторе Газа погибли более 10,3 тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава Газы.
Кроме того, более 25 тысяч людей получили ранения.
Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер заявлял, что в Газе не хватает анастетиков и других медикаментов, больницы переполнены, что затрудняет доступ к медицинской помощи для тысяч раненых людей.
Новый виток палестино-израильского противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. С начала ответной операции "Железные мечи" ЦАХАЛ нанесла более двух с половиной тысяч ударов по объектам в анклаве.
Также Тель-Авив объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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