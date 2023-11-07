https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/koshkin-ob-otzyve-ratifikatsii-dogovora-o-yadernykh-ispytaniya-rossiya-urovnyala-svoi-pozitsii-1048953939.html
Кошкин об отзыве ратификации Договора о ядерных испытания: Россия уравняла свои позиции
Кошкин об отзыве ратификации Договора о ядерных испытания: Россия уравняла свои позиции
О сдерживании ядерной угрозы, в интервью радио Sputnik рассказал военный политолог, завкафедрой Российского университета имени Плеханова Андрей Кошкин. 07.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-07T10:45+0300
2023-11-07T10:45+0300
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Такие обстоятельства: Кошкин о сглаживании ядерной угрозы
Такие обстоятельства: Кошкин о сглаживании ядерной угрозы
Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Ранее закон был одобрен депутатами Госдумы России и Советом Федерации. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что отказ от ратификации не означает намерения проводить ядерные испытания. Что означает отзыв ратификации данного договора, какие факторы сегодня способны сдерживать усиление ядерной угрозы, в интервью радио Sputnik рассказал военный политолог, завкафедрой Российского университета имени Плеханова Андрей Кошкин."На сегодняшний день Россия поступила абсолютно правильно, сбалансировала юридические отношения США и Российской Федерации к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В 1996 году мы подписали этот Договор и в 2000 мы его ратифицировали. А США подписали и не ратифицировали. Произошел юридический дисбаланс. Учитывая обострившуюся ситуацию по вине США, которая сегодня требует серьезного подхода, мы уравняли свои позиции", – отметил Кошкин.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, россия, сша, ядерное оружие, ядерная безопасность, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, россия, сша, ядерное оружие, ядерная безопасность, аудио
Кошкин об отзыве ратификации Договора о ядерных испытания: Россия уравняла свои позиции
10:45 07.11.2023 (обновлено: 12:04 07.11.2023)
О сдерживании ядерной угрозы, в интервью радио Sputnik рассказал военный политолог, завкафедрой Российского университета имени Плеханова Андрей Кошкин.
Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Ранее закон был одобрен депутатами Госдумы России и Советом Федерации. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что отказ от ратификации не означает намерения проводить ядерные испытания. Что означает отзыв ратификации данного договора, какие факторы сегодня способны сдерживать усиление ядерной угрозы, в интервью радио Sputnik рассказал военный политолог, завкафедрой Российского университета имени Плеханова Андрей Кошкин.
"На сегодняшний день Россия поступила абсолютно правильно, сбалансировала юридические отношения США и Российской Федерации к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В 1996 году мы подписали этот Договор и в 2000 мы его ратифицировали. А США подписали и не ратифицировали. Произошел юридический дисбаланс. Учитывая обострившуюся ситуацию по вине США, которая сегодня требует серьезного подхода, мы уравняли свои позиции", – отметил Кошкин.
Подробности слушайте в аудиофайле
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