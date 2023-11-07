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Литовкин о заявлении Зеленского: у Украины нет ничего для производства ПВО
Литовкин о заявлении Зеленского: у Украины нет ничего для производства ПВО
Предложение Зеленского организовать совместное производство средств ПВО со странами Запада в интервью радио Sputnik прокомментировал военный эксперт Виктор... 07.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-07T12:10+0300
2023-11-07T12:10+0300
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Литовкин о заявлении Зеленского
Литовкин о заявлении Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC News обратился к США, ЕС и странам Азии с предложением организовать совместное производство средств ПВО, а пока попросил "отправить их Украине попользоваться или хотя бы сдать в аренду на зиму".По словам военного эксперта Виктора Литовкина, у Украины нет никакой базы для производства ПВО.Литовкин отметил, что США вскоре бросят Украину на произвол судьбы.
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Литовкин о заявлении Зеленского: у Украины нет ничего для производства ПВО
12:10 07.11.2023 (обновлено: 12:41 07.11.2023)
Предложение Зеленского организовать совместное производство средств ПВО со странами Запада в интервью радио Sputnik прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC News обратился к США, ЕС и странам Азии с предложением организовать совместное производство средств ПВО, а пока попросил "отправить их Украине попользоваться или хотя бы сдать в аренду на зиму".
По словам военного эксперта Виктора Литовкина, у Украины нет никакой базы для производства ПВО.
"Организовать производство средств ПВО на Украине – это бессмысленное предложение, потому что у Украины для этого нет ни возможностей, ни базы: все разворовано, все растаскано, все уничтожено. А средства ПВО – это высокотехнологическое производство, которое немыслимо в сегодняшней Украине", – сказал он в эфире радио Sputnik.
Литовкин отметил, что США вскоре бросят Украину на произвол судьбы.