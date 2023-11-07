https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/litovkin-o-zayavlenii-zelenskogo-u-ukrainy-net-nichego-dlya-proizvodstva-pvo-1048962602.html

Литовкин о заявлении Зеленского: у Украины нет ничего для производства ПВО

Литовкин о заявлении Зеленского: у Украины нет ничего для производства ПВО

Предложение Зеленского организовать совместное производство средств ПВО со странами Запада в интервью радио Sputnik прокомментировал военный эксперт Виктор... 07.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-07T12:10+0300

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Литовкин о заявлении Зеленского Литовкин о заявлении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC News обратился к США, ЕС и странам Азии с предложением организовать совместное производство средств ПВО, а пока попросил "отправить их Украине попользоваться или хотя бы сдать в аренду на зиму".По словам военного эксперта Виктора Литовкина, у Украины нет никакой базы для производства ПВО.Литовкин отметил, что США вскоре бросят Украину на произвол судьбы.

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