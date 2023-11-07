https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/podozrevaemogo-v-pokhischenii-omara-mirtskhulava-pereveli-pod-domashniy-arest-1048969204.html

Подозреваемого в похищении Омара Мирцхулава перевели под домашний арест

Подозреваемого в похищении Омара Мирцхулава перевели под домашний арест

По уголовному делу о похищении Омара Мирцхулава проходят два подозреваемых - Георгий Зухба и Нугзар Папава. Следствием не установлены иные лица, участвовавшие... 07.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-07T19:14+0300

2023-11-07T19:14+0300

2023-11-07T19:36+0300

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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным судам Абхазии изменила меру пресечения в отношении Георгия Зухба, одного из подозреваемых в похищении Омара Мирцхулава. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Абхазии. Дело рассматривает Гулрыпшский районный суд. Оно находится на стадии исследования доказательств со стороны госбвинения.Омар Мирцхулава был похищен в апреле 2019 года в селе Гумиста Сухумского района, спустя три месяца ему удалось сбежать из плена. В его похищении с целью вымогательства 50 миллионов рублей подозреваются Георгий Зухба и Нугзар Папава.Зухба также подозревается в хищении чужого имущества в особо крупном размере, угрозе убийством, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210115/Delo-o-pokhischenii-Mirtskhulava-napravleno-v-Sukhumskiy-rayonnyy-sud-1031641395.html

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