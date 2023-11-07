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Подозреваемого в похищении Омара Мирцхулава перевели под домашний арест
Подозреваемого в похищении Омара Мирцхулава перевели под домашний арест
По уголовному делу о похищении Омара Мирцхулава проходят два подозреваемых - Георгий Зухба и Нугзар Папава. Следствием не установлены иные лица, участвовавшие... 07.11.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным судам Абхазии изменила меру пресечения в отношении Георгия Зухба, одного из подозреваемых в похищении Омара Мирцхулава. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Абхазии. Дело рассматривает Гулрыпшский районный суд. Оно находится на стадии исследования доказательств со стороны госбвинения.Омар Мирцхулава был похищен в апреле 2019 года в селе Гумиста Сухумского района, спустя три месяца ему удалось сбежать из плена. В его похищении с целью вымогательства 50 миллионов рублей подозреваются Георгий Зухба и Нугзар Папава.Зухба также подозревается в хищении чужого имущества в особо крупном размере, угрозе убийством, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210115/Delo-o-pokhischenii-Mirtskhulava-napravleno-v-Sukhumskiy-rayonnyy-sud-1031641395.html
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абхазия, новости, похищение омара мирцхулава, верховный суд абхазии
абхазия, новости, похищение омара мирцхулава, верховный суд абхазии

Подозреваемого в похищении Омара Мирцхулава перевели под домашний арест

19:14 07.11.2023 (обновлено: 19:36 07.11.2023)
© Sputnik / Илья ПиталевСкульптура богини Фемиды в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве
Скульптура богини Фемиды в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 07.11.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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По уголовному делу о похищении Омара Мирцхулава проходят два подозреваемых - Георгий Зухба и Нугзар Папава. Следствием не установлены иные лица, участвовавшие в похищении и вымогательстве выкупа.
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным судам Абхазии изменила меру пресечения в отношении Георгия Зухба, одного из подозреваемых в похищении Омара Мирцхулава. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Абхазии.
Согласно решению коллегии, ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу была отменена. Георгий Зухба был отправлен под домашний арест.
Дело рассматривает Гулрыпшский районный суд. Оно находится на стадии исследования доказательств со стороны госбвинения.
Омар Мирцхулава был похищен в апреле 2019 года в селе Гумиста Сухумского района, спустя три месяца ему удалось сбежать из плена. В его похищении с целью вымогательства 50 миллионов рублей подозреваются Георгий Зухба и Нугзар Папава.
Зухба также подозревается в хищении чужого имущества в особо крупном размере, угрозе убийством, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
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Дело о похищении Мирцхулава направлено в Сухумский районный суд
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