https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/tuzhba-rasskazal-kak-rabotaet-besplatnoe--prilozhenii-po-izucheniyu-abkhazskogo-yazyka--1048964000.html

Тужба рассказал, как работает бесплатное приложении по изучению абхазского языка

Тужба рассказал, как работает бесплатное приложении по изучению абхазского языка

Разработано бесплатное мобильное приложение для изучения абхазского языка, сообщает Московская абхазская диаспора. 07.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-07T17:56+0300

2023-11-07T17:56+0300

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Тужба о приложении абхазского языка: Тужба о приложении абхазского языка:

Разработано бесплатное мобильное приложение для изучения абхазского языка, сообщает Московская абхазская диаспора.Приложение разработано при участии экспертов-методистов Благотворительного фонда развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба и Capital School Center.Разработчиками выступила команда под руководством Вахтанга Тужба, члена правления Московской абхазской диаспоры.Член правления Московской абхазской диаспоры Вахтанг Тужба рассказал, как функционирует приложение. "Начинается все с приветствия Абрскила, и дальше уже самые основные вещи, как здороваться с девочками, с мальчиками и так далее... Мы еще хотим обязательно добавить историю Абхазии, достопримечательности Абхазии, основные вещи... Мы не придумываем велосипед, мы идем по модели Duolingo", – рассказал Тужба.Он сообщил, что за несколько дней работы приложения география его пользователей стала очень широкой – США, Сингапур, Дубай, Европа. Подробности слушайте в аудиофайле.

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