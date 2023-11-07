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Тужба рассказал, как работает бесплатное приложении по изучению абхазского языка
Тужба рассказал, как работает бесплатное приложении по изучению абхазского языка
Разработано бесплатное мобильное приложение для изучения абхазского языка, сообщает Московская абхазская диаспора. 07.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-07T17:56+0300
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Тужба о приложении абхазского языка:
Тужба о приложении абхазского языка:
Разработано бесплатное мобильное приложение для изучения абхазского языка, сообщает Московская абхазская диаспора.Приложение разработано при участии экспертов-методистов Благотворительного фонда развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба и Capital School Center.Разработчиками выступила команда под руководством Вахтанга Тужба, члена правления Московской абхазской диаспоры.Член правления Московской абхазской диаспоры Вахтанг Тужба рассказал, как функционирует приложение. "Начинается все с приветствия Абрскила, и дальше уже самые основные вещи, как здороваться с девочками, с мальчиками и так далее... Мы еще хотим обязательно добавить историю Абхазии, достопримечательности Абхазии, основные вещи... Мы не придумываем велосипед, мы идем по модели Duolingo", – рассказал Тужба.Он сообщил, что за несколько дней работы приложения география его пользователей стала очень широкой – США, Сингапур, Дубай, Европа. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, перевод на абхазский, абхазский язык, диаспора, аудио
подкасты, абхазия, перевод на абхазский, абхазский язык, диаспора, аудио
Разработано бесплатное мобильное приложение для изучения абхазского языка, сообщает Московская абхазская диаспора.
Приложение разработано при участии экспертов-методистов Благотворительного фонда развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба и Capital School Center.
Разработчиками выступила команда под руководством Вахтанга Тужба, члена правления Московской абхазской диаспоры.
Член правления Московской абхазской диаспоры Вахтанг Тужба рассказал, как функционирует приложение.
"Начинается все с приветствия Абрскила, и дальше уже самые основные вещи, как здороваться с девочками, с мальчиками и так далее... Мы еще хотим обязательно добавить историю Абхазии, достопримечательности Абхазии, основные вещи... Мы не придумываем велосипед, мы идем по модели Duolingo", – рассказал Тужба.
Он сообщил, что за несколько дней работы приложения география его пользователей стала очень широкой – США, Сингапур, Дубай, Европа.
"Из разных стран наши соотечественники пользуются абхазским курсом. Через месяц мы хотим посмотреть, что с ними произошло... Это минимальный продукт, на котором будет строиться большой продукт с учетом обратной связи с нашими пользователями.
Подробности слушайте в аудиофайле.