https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/armiya-izrailya-zayavila-o-likvidatsii-veduschego-razrabotchika-oruzhiya-khamas-1048973797.html
Армия Израиля заявила о ликвидации ведущего разработчика оружия ХАМАС
Армия Израиля заявила о ликвидации ведущего разработчика оружия ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. 08.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-08T10:50+0300
2023-11-08T10:50+0300
2023-11-08T11:33+0300
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации одного из ведущих разработчиков оружия палестинского движения ХАМАС.Газета Politico со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщила, что власти Израиля готовы идти на переговоры с военным крылом палестинского движения ХАМАС только в случае освобождения значительного числа заложников.Во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в телеобращении, что без освобождения заложников Израиль не прекратит огонь, не даст разрешения на въезд рабочих из сектора Газа и не пропустит топливо в анклав.Число жертв в секторе Газа превысило 10,3 тысячи человек, более четырех тысяч из них дети. Почти 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
израиль, палестина, сектор газа, в мире
израиль, палестина, сектор газа, в мире
Армия Израиля заявила о ликвидации ведущего разработчика оружия ХАМАС
10:50 08.11.2023 (обновлено: 11:33 08.11.2023)
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале
о ликвидации одного из ведущих разработчиков оружия палестинского движения ХАМАС.
"Истребитель ВВС Израиля ликвидировал Мохседа Абу Зина <...> Он был одним из ведущих разработчиков оружия ХАМАС и экспертом по разработке стратегического оружия и ракет", – говорится в публикации.
Газета Politico со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщила, что власти Израиля готовы идти на переговоры с военным крылом палестинского движения ХАМАС только в случае освобождения значительного числа заложников.
Во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в телеобращении, что без освобождения заложников Израиль не прекратит огонь, не даст разрешения на въезд рабочих из сектора Газа и не пропустит топливо в анклав.
Число жертв в секторе Газа превысило 10,3 тысячи человек, более четырех тысяч из них дети. Почти 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.