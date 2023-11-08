https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/detskiy-ansambl-afyrtyn-iz-gagry-vzyal-gran-pri-na-festivale-v-moskve-1048983979.html
Детский ансамбль "Афыртын" из Гагры взял Гран-при на фестивале в Москве
Детский ансамбль "Афыртын" из Гагры взял Гран-при на фестивале в Москве
В международном фестивале "Гордость страны", который проходил в Москве с 6 по 8 ноября, участвовало 100 коллективов из России, Белоруссии и Абхазии. 08.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-08T15:35+0300
2023-11-08T15:35+0300
2023-11-08T15:37+0300
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Детский хореографический ансамбль "Афыртын" из Гагры стал обладателем Гран-при на фестивале "Гордость страны" в Москве, рассказал Sputnik руководитель коллектива Мурат Крия.По словам Крия, "Афыртын" представил на фестивале абхазский народный танец и дагестанский лакский танец, который исполняют девушки.Он также добавил, что зрители и жюри высоко оценили подготовку абхазского ансамбля и поблагодарили за зрелищное выступление."Нас поблагодарили за то, что дети хорошо подготовлены. Все подходили к нам и хвалили", – сказал Крия.Всего в фестивале участвовало 100 коллективов из России, Белоруссии и Абхазии. 30 из них, попавшим в список лучших участников, предстоит выступить на гала-концерте в Кремле в среду, 8 ноября. Среди них гагрский "Афыртын". На сцене Кремля молодые артисты исполнят абхазский народный танец.Детский ансамбль "Афыртын" был создан Заслуженным артистом Абхазии Львом Кецба в 2002 году. Сегодня коллективом руководят Мурат Крия и Аляс Барциц.
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танцы, абхазия, россия, культура, гагрский район
танцы, абхазия, россия, культура, гагрский район
Детский ансамбль "Афыртын" из Гагры взял Гран-при на фестивале в Москве
15:35 08.11.2023 (обновлено: 15:37 08.11.2023)
В международном фестивале "Гордость страны", который проходил в Москве с 6 по 8 ноября, участвовало 100 коллективов из России, Белоруссии и Абхазии.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Детский хореографический ансамбль "Афыртын" из Гагры стал обладателем Гран-при на фестивале "Гордость страны" в Москве, рассказал Sputnik руководитель коллектива Мурат Крия.
"Мы выступали в номинациях "народный танец" и "танцы народов Кавказа" и в каждой из этих номинаций заняли первое место. После чего прошел конкурс среди всех коллективов, которые заняли первые места. По решению жюри наш ансамбль был лучшим, за что нам присудили Гран-при", – отметил Крия.
По словам Крия, "Афыртын" представил на фестивале абхазский народный танец и дагестанский лакский танец, который исполняют девушки.
Он также добавил, что зрители и жюри высоко оценили подготовку абхазского ансамбля и поблагодарили за зрелищное выступление.
"Нас поблагодарили за то, что дети хорошо подготовлены. Все подходили к нам и хвалили", – сказал Крия.
Всего в фестивале участвовало 100 коллективов из России, Белоруссии и Абхазии. 30 из них, попавшим в список лучших участников, предстоит выступить на гала-концерте в Кремле в среду, 8 ноября. Среди них гагрский "Афыртын". На сцене Кремля молодые артисты исполнят абхазский народный танец.
Детский ансамбль "Афыртын" был создан Заслуженным артистом Абхазии Львом Кецба в 2002 году. Сегодня коллективом руководят Мурат Крия и Аляс Барциц.