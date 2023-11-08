https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/detskiy-ansambl-afyrtyn-iz-gagry-vzyal-gran-pri-na-festivale-v-moskve-1048983979.html

Детский ансамбль "Афыртын" из Гагры взял Гран-при на фестивале в Москве

Детский ансамбль "Афыртын" из Гагры взял Гран-при на фестивале в Москве

В международном фестивале "Гордость страны", который проходил в Москве с 6 по 8 ноября, участвовало 100 коллективов из России, Белоруссии и Абхазии. 08.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-08T15:35+0300

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Детский хореографический ансамбль "Афыртын" из Гагры стал обладателем Гран-при на фестивале "Гордость страны" в Москве, рассказал Sputnik руководитель коллектива Мурат Крия.По словам Крия, "Афыртын" представил на фестивале абхазский народный танец и дагестанский лакский танец, который исполняют девушки.Он также добавил, что зрители и жюри высоко оценили подготовку абхазского ансамбля и поблагодарили за зрелищное выступление."Нас поблагодарили за то, что дети хорошо подготовлены. Все подходили к нам и хвалили", – сказал Крия.Всего в фестивале участвовало 100 коллективов из России, Белоруссии и Абхазии. 30 из них, попавшим в список лучших участников, предстоит выступить на гала-концерте в Кремле в среду, 8 ноября. Среди них гагрский "Афыртын". На сцене Кремля молодые артисты исполнят абхазский народный танец.Детский ансамбль "Афыртын" был создан Заслуженным артистом Абхазии Львом Кецба в 2002 году. Сегодня коллективом руководят Мурат Крия и Аляс Барциц.

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