https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/ekspert-otsenila-novye-vozmozhnosti-abkhazii-vo-vneshney-politike-1048986545.html
Эксперт оценила новые возможности Абхазии во внешней политике
Эксперт оценила новые возможности Абхазии во внешней политике
Аналитик Лейла Тания в интервью радио Sputnik рассказала о том, как Абхазия может продвигать свои интересы за рубежом. 08.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-08T19:50+0300
2023-11-08T19:50+0300
2023-11-08T19:50+0300
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У Абхазии есть возможность работать над продвижением национальных интересов за пределами республики, учитывая военную безопасность, которую обеспечивает Российская Федерация, заявила Лейла Тания. "Это соответствует договоренностям России и Абхазии, в частности Договору 2014 года, который позволяет рассчитывать на поддержку России в контексте широкого международного признания, вовлечение в международные интеграционные процессы", – отметила Тания.Что касается усиления активности Абхазии на ближневосточном направлении, аналитик отметила важность и актуальность этой работы."Я считаю, что это очень важно, потому что так же, как и в латиноамериканском мире, есть позиция Абхазии и на Ближнем Востоке. Есть такие позиции Абхазии, например, как антиколониальная освободительная борьба, геноцид осуществленный против абхазского народа со стороны Грузии, который вызовет общественный резонанс и поддержку", – сказала она.
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видео, мультимедиа, абхазия, политика, видео
видео, мультимедиа, абхазия, политика, видео
Эксперт оценила новые возможности Абхазии во внешней политике
Аналитик Лейла Тания в интервью радио Sputnik рассказала о том, как Абхазия может продвигать свои интересы за рубежом.
У Абхазии есть возможность работать над продвижением национальных интересов за пределами республики, учитывая военную безопасность, которую обеспечивает Российская Федерация, заявила Лейла Тания.
"Это соответствует договоренностям России и Абхазии, в частности Договору 2014 года, который позволяет рассчитывать на поддержку России в контексте широкого международного признания, вовлечение в международные интеграционные процессы", – отметила Тания.
Что касается усиления активности Абхазии на ближневосточном направлении, аналитик отметила важность и актуальность этой работы.
"Я считаю, что это очень важно, потому что так же, как и в латиноамериканском мире, есть позиция Абхазии и на Ближнем Востоке. Есть такие позиции Абхазии, например, как антиколониальная освободительная борьба, геноцид осуществленный против абхазского народа со стороны Грузии, который вызовет общественный резонанс и поддержку", – сказала она.