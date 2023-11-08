https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/ostanki-boytsa-pogibshego-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-peredali-iz-kryma-v-abkhaziyu-1048989276.html

Останки бойца, погибшего в Великой Отечественной войне, передали из Крыма в Абхазию

Останки бойца, погибшего в Великой Отечественной войне, передали из Крыма в Абхазию

В Сухуме 9 ноября состоится захоронение останков Ризабея Хибба. В церемонии примут участие родственники героя. 08.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-08T20:30+0300

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СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Останки уроженца Абхазии Ризабея Хибба, погибшего в Крыму в Великой Отечественной войне, передали на родину, сообщили "Вести Крым".Церемония прошла в Ленинском районе Крыма, где он и был найден.Вместе с останками в Абхазию отправили и личные вещи красноармейца. Останки отвезут в Новороссийск, где их встретят делегаты из Абхазии.

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